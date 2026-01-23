Alexander Zverev: “Ho fiducia nel mio dritto. Cerundolo sarà un avversario difficile”

Alexander Zverev prosegue il suo cammino a Melbourne e stacca il pass per gli ottavi di finale agli Australian Open 2026, dopo aver sconfitto in quattro set il mancino britannico Cameron Norrie con il punteggio di 7-5 4-6 6-3 6-1. Una buona prestazione per il tedesco n.3 del seeding, che ha concesso però un set per il terzo incontro consecutivo (su altrettanti match disputati) nella prima settimana dell’Happy Slam.

“Sono stato all’altezza del compito. Credo che Cameron abbia disputato il suo miglior match tra quelli in cui siamo affrontati e per questo sono contento di essermi qualificato. Di dritto oggi ho colpito proprio bene, è quello il colpo che mi fa vincere o perdere le partite. Ma colpire così e avvertire questa fiducia è molto importante“, le parole di Sascha a fine partita.

In conferenza stampa Zverev ha poi parlato del suo prossimo avversario, l’argentino Francisco Cerundolo (n.21 ATP): “Spero di vincere. È un avversario difficile per me. Mi ha battuto tre volte. Sai, le ultime due partite che abbiamo giocato le ho vinte, entrambe sul cemento, quindi spero di arrivare alla terza. Spero solo di giocare allo stesso livello o meglio di oggi. Lui gioca piuttosto pesante, soprattutto con il dritto. Quel colpo ha tanto topspin ed è molto veloce, quindi cercherò di limitarlo ovviamente anche con i miei colpi“.