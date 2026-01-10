Alex Vinatzer si gioca il podio nel gigante di Adelboden! Marco Odermatt in testa con margine

A casa sua comanda Marco Odermatt. L0 svizzero comanda dopo la prima manche del gigante di Adelboden, reso ancora più complicato della fitta e continua nevicata, e va a caccia della quinta vittoria consecutiva nella mitica località elvetica. Una prova sontuosa fino ad una piccola sbavatura sul muro per Odermatt, che gli ha fatto perdere qualche decimo nei confronti del brasiliano Lucas Pinheiro Braathen e del norvegese Timon Haugan. Ottima anche la prima manche di Alex Vinatzer, che può andare a caccia del podio nella seconda.

Odermatt ha fatto la differenza sul piano della parte centrale, dove ha proprio cambiato ritmo, ma ha poi commesso un errore sul muro e alla fine sono 45 i centesimi di vantaggio su un Lucas Pinheiro Braathen, che ha sciato benissimo soprattutto sul primo ripido. Terzo posto per un convincente Timon Haugan, staccato di 53 centesimi dalla vetta.

Molto bravo il francese Leo Anguenot, che con il pettorale numero 18 conclude al quarto posto a 66 centesimi da Odermatt, ma perdendo quasi cinque decimi sul tratto di piano. Clamoroso l’inserimento in quinta posizione per l’austriaco Joshua Sturm, che termina ad 87 centesimi dalla vetta, dopo aver perso 5 decimi al primo intermedio.

Sesta posizione per l’austriaco Marco Schwarz (+0.94), che ha concluso davanti ad Alex Vinatzer, settimo e che può comunque andare a caccia del podio nella seconda manche. L’altoatesino era partito bene, ma ha perso un po’ il ritmo dopo essere rimasto incastrato in una porta, perdendo molto sul piano. Vinatzer ha poi recuperato quasi due decimi sul muro finale, chiudendo a 97 centesimi dalla vetta. Il distacco sale sopra il secondo dall’ottavo posto del norvegese Henrik Kristoffersen (+1.25), che ha preceduto l’austriaco Raphael Haaser (+1.40) e lo svizzero Loic Meillard (+1.41).

Luca De Aliprandini sbaglia proprio sul ripido finale e rischia anche di uscire. Un errore che costa molto caro all’azzurro, che termina ad oltre due secondi (+2.14) al venticinquesimo posto. Purtroppo è uscito Filippo Della Vite, che non riesce a dare continuità dopo una buona gara in Alta Badia. I piazzamenti degli altri azzurri: 40° Giovanni Franzoni (+3.54), 51° Tobias Kastlunger (+4.25) e 54° Simon Talacci (+4.39).