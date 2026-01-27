Alex Vinatzer resta nel tunnel, brilla Giovanni Borsotti nel gigante di Schladming vinto da Meillard

Loic Meillard si sblocca nel nuovo anno e conquista la vittoria nel gigante notturno di Schladming. Lo svizzero ottiene il nono successo della carriera in Coppa del Mondo, il secondo stagionale nella specialità dopo quello in Val d’Isere. L’elvetico ha incantato nella seconda manche, mostrando una fluidità e una leggerezza davvero straordinaria su una pista ghiacciata e sempre complicata come la Planai.

Una vittoria nettissima come dimostrano i distacchi inflitti a tutti gli avversari. Al secondo posto conclude il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, che era in testa a metà gara, ma non è riuscito a confermarsi, chiudendo a 73 centesimi dalla vetta. Grande festa in casa Francia per il 22enne Alban Elezi Cannaferina (+0.90), che rimonta cinque posizioni e conquista il primo podio della sua carriera. Un talento cristallino quello del transalpino, che sa cimentarsi con qualità anche in velocità.

Il distacco sale sopra il secondo già dal quarto posto di Marco Odermatt (+1.26), mai davvero in partita per la vittoria quest’oggi. Dopo una prima manche sottotono (settimo) lo svizzero sbaglia anche all’inizio della seconda, ma, sfruttando gli errori di coloro partiti dopo di lui, comunque riesce a chiudere ai piedi del podio.

Quinto posto per il norvegese Timon Haugan (+1.68), che rimonta otto posizioni nella seconda manche. Sono dodici, invece, quelle recuperare dal belga Sam Maes (+1.85), sesto al traguardo davanti al norvegese Atle Lie McGrath (+1.86) e all’austriaco Marco Schwarz (+1.89). Il migliore degli azzurri è un ritrovato Giovanni Borsotti (+2.01), che termina al nono posto e ritrova un piazzamento in Top-10 dall’ultima volta nel dicembre 2023 in Alta Badia (sempre nono). Seconda manche amara invece in casa Germania con il decimo ed undicesimo posto di Anton Grammel (+2.04) e Fabian Gratz (+2.14), che perdono rispettivamente quattro ed otto posizioni rispetto a metà gara.

Primi punti della carriera in Coppa del Mondo per Simon Talacci, che termina al 27° posto (+6.84). Non riesce ad uscire dal momento di buio Alex Vinatzer, che vive un’altra gara sottotono, inforcando addirittura dopo un errore sul muro finale. Sicuramente un’occasione persa per l’azzurro che era quinto dopo la prima manche e sembrava abbastanza sicuro di chiudere tra i primi dieci.

Nella classifica di specialità Marco Odermatt conduce con 403 punti davanti al brasiliano Pinheiro Braathen (347) e al connazionale Meillard (326), mentre è quarto l’austriaco Stefan Brennsteiner (321), che nelle ultime due gare ha fatto registrare un’uscita ed un quindicesimo posto. In quella generale sempre Odermatt al comando con 1335 davanti a Pinheiro Braathen (748) e Meillard (683).