Alex Vinatzer resta fuori dalla top15 nella WCSL di slalom. La situazione aggiornata dopo Adelboden

Alex Vinatzer ha chiuso in 17ma posizione lo slalom speciale di Adelboden, non riuscendo dunque a riscattarsi dall’inforcata di Campiglio e dalla battuta d’arresto di ieri in gigante sulla leggendaria pista elvetica. L’altoatesino è stato meno brillante rispetto ad altre occasioni tra i pali stretti, pagando forse a livello psicologico gli errori delle ultime gare e prendendosi pochi rischi in entrambe le manche.

Il punto di riferimento della Nazionale italiana maschile di sci alpino nelle discipline tecniche, con questo risultato, ha fallito però nuovamente l’ingresso nel primo gruppo di merito della specialità. Vinatzer è rimasto in 18ma piazza nella World Cup Starting List di slalom, ma l’obiettivo della top15 (che gli consentirebbe di conquistare un prezioso pettorale sorteggiato dall’8 al 15 per le prime manche) resta ampiamente alla sua portata verso i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

Il calendario della Coppa del Mondo prevede infatti ancora lo svolgimento di tre slalom maschili prima delle Olimpiadi: Wengen (18 gennaio), Kitzbühel (25 gennaio) e Schladming (28 gennaio). Queste competizioni metteranno in palio un massimo di 300 punti, quindi può ancora succedere di tutto nella WCSL che stabilirà l’ordine di merito per l’assegnazione dei pettorali in occasione dei Giochi.

Al momento Vinatzer è 18° a quota 189 punti (e scarta 14,5 punti di media a gara), alla pari con Samuel Kolega e molto vicino ai vari Dave Ryding (196), Albert Popov (195) e Victor Muffat-Jeandet (192) che si trovano tra la quindicesima e la diciassettesima posizione. Il francese è l’unico di questo gruppo a scartare sostanzialmente gli stessi punti dell’azzurro, mentre gli altri devono fare i conti con degli scarti leggermente più consistenti.