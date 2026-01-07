I rimpianti di Alex Vinatzer a Madonna di Campiglio: “Così fa male”

Si conclude nel peggiore dei modi la prima manche di Alex Vinatzer nello slalom di Madonna Campiglio, tappa della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. L’azzurro, dopo un ottimo avvio, ha inforcato all’entrata del muro, salutando in anticipo la folla occorsa sulla 3Tre. Uno 0 molto pesante per il nativo di Bolzano che prima dell’errore stava sciando in maniera perfetta.

La prima manche è stata conquistata a sorpresa dal finlandese Eduard Hallberg che ha stupito tutti chiudendo con il tempo di 50.29. Dietro di lui il più accreditato Tanguy Nef, con un ritardo di soli 16 centesimi ed il francese Clement Noel a 23 centesimi dalla vetta. Tommaso Sala è invece virtualmente in 21esima posizione a 1’42” dalla migliore prestazione.

Non prenderà parte quindi alla seconda manche Alex Vinatzer che, ai microfoni di Rai Sport ha così commentato la sua prestazione: “Son partito con il piede giusto poi nel secondo muretto ho perso un po’ il ritmo. Arrivando alla lunga ho cercato di portare velocità sul muro, forse volevo essere troppo preciso. L’inforcata è stata netta e mi sono fermato subito. Mi dispiace tanto. La pista teneva bene, fa male. Ho detto a Tommaso (Sala, ndr) che la prima parte della pista è simile al warm-up che abbiamo fatto oggi”.