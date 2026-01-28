Alex Vinatzer completa la missione, sale di un sottogruppo e migliora il pettorale per le Olimpiadi: la WCSL List

Alex Vinatzer ha conquistato un pregevole settimo posto nello slalom di Schladming, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena sulla pista Planai in notturno. L’altoatesino ha gareggiato con molto intelligenza in una delle gare più prestigiose per quanto riguarda questa disciplina: ha preferito non attaccare in maniera spregiudicata e ha scelto di sciare con grande accortezza, chiudendo la prima manche al 16mo posto e poi rendendosi protagonista di una bella rimonta nella seconda parte di gara.

L’azzurro sapeva benissimo che aveva bisogno di un risultato di spessore per rientrare nella top-15 della WCSL List di specialità, la graduatoria che contribuisce a determinare i pettorali di partenza nelle varie gare della disciplina: il nostro portacolori stazionava al 16mo posto prima della gara odierna, ma è riuscito a superare il francese Victor Muffat-Jeandet e ora si trova in 15ma piazza con 201 punti (contro i 196 del transalpino, che non è stato nemmeno convocato per i Giochi).

Il tutto alla vigilia delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e con una conseguenza molto importante: Alex Vinatzer è rientrato nel secondo sottogruppo di merito e dunque pescherà un pettorale tra il numero 8 e il numero 15 in occasione della gara che si disputerà sulla pista Stelvio di Bormio, mentre i primi sette della graduatoria avranno in dote un numero tra 1 e 7 (estratto a sorte). Alex Vinatzer potrebbe dunque scendere su una pista non troppo rovinata e andare a caccia di un risultato di lusso.

WCSL LIST SLALOM PER LE OLIMPIADI