Alex Vinatzer avrà un pettorale superiore al 15 alle Olimpiadi in slalom? Il rendimento non mente nella WCSL

La stagione di Alex Vinatzer in slalom è stata tutt’altro che esaltante: in tre occasioni non ha portato a termine la prima manche (Levi, Madonna di Campiglio, Kitzbuehel), ha faticato moltissimo tra Adelboden (17mo) e Wengen (13mo), le uniche top-10 sono arrivate prima di Natale con la decima piazza in Alta Badia e, soprattutto, il quarto posto in Val d’Isere (preceduto dal mesto 19mo riscontro cronometrico a Gurgl).

Escludendo lo squillo sulle nevi francesi, l’altoatesino non ha mai trovato la brillantezza auspicata tra i pali stretti, incappando spesso in errori e non trovando la continuità e la solidità necessarie per emergere in una disciplina tecnica, che tra l’altro comporta la disputa di due manche. I risultati non mentono e questo è il background con cui il nostro portacolori si presenterà alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, salvo un colpo di coda nello slalom in notturna previsto a Schladming il prossimo 28 gennaio.

La Classica in Austria avrà un peso specifico sulla WCSL List, la graduatoria che contribuisce a determinare i pettorali di partenza nelle varie gare di specialità. Al momento Alex Vinatzer staziona al 16mo posto con 180 punti e si trova alle spalle del francese Victor Muffat-Jeandet (195), mentre sono decisamente più lontani l’austriaco Fabio Gstrein (240), il francese Steven Amiez (255) e il belga Armand Marchant (258).

Il regolamento è il seguente: gli atleti tra il primo e il settimo posto beneficiano di un pettorale tra 1 e 7 (estratto a sorte), quelli tra l’ottava e la quindicesima posizione avranno in dote un numero tra 8 e 15 (sempre sorteggiato). Alex Vinatzer ha bisogno di un risultato di spessore a Schladming per cercare il sorpasso su Muffat-Jeandet e avere così la possibile di indossare un pettorale tra 8 e 15 ai Giochi.

In caso contrario, invece, partirà al di fuori dei migliori quindici: dopo il quindicesimo, determinato attraverso la combinata WCSL List-sorteggio, partono a seguire gli atleti con almeno 500 punti WCSL totali (ma nella top-30 della WCSL di specialità) e subito dopo si segue l’ordine della WCSL List di specialità fino alla trentesima posizione.