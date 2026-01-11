Alessia Succo scatenata: danza magistrale sugli ostacoli assoluti, è già record a 16 anni! Promessa generazionale

Alessia Succo ha fatto il proprio debutto in carriera sugli ostacoli assoluti, ovvero le barriere da 84 centimetri presenti agli eventi internazionali quando si parla di gare su 60 metri e 100 metri al femminile. La grande promessa generazionale si è cimentata sulla distanza più breve a Bra (in provincia di Cuneo) e ha dimostrato ancora una volta un talento davvero cristallino, fermando il cronometro su un interessante 8.26: miglior prestazione nazionale under 18 con queste barriere (eguagliato quanto fatto 27 anni fa da Manuela Bosco) e seconda italiana under 20 di sempre, ad appena quattro centesimi dal record juniores (8.22 di Elisa Maria Di Lazzaro nel 2017).

La piemontese, bronzo sui 100 hs agli Europei U20 e oro agli EYOF la scorsa estate, è nata il 7 febbraio 2009, dunque compirà diciassette anni tra meno di un mese. Un vero e proprio portento naturale, che con gli ostacoli giovanili (76 cm) si era espressa in 8.07 lo scorso 9 febbraio, siglando il record del mondo under 18 e migliorando di tre centesimi quanto la formidabile francese Cyréna Samba-Mayela riuscì a fare nel 2017 (8.10 per la Campionessa d’Europa dei 100 hs e argento alle Olimpiadi di Parigi 2024).

La stagione è appena iniziata, ma Alessia Succo già scalpata e ha tutte le carte in regola per puntare davvero in alto, l’obiettivo principale di questa annata agonistica è rappresentato dagli Europei U18 outdoor che si disputeranno in estate a Rieti. Nella gara maschile disputata nell’impianto di Bra, Alessandro Stroppiana ha prevalso in 8.27 davanti a Gabriel Grancitelli (8.28) e a Riccardo Antonini (8.44)