Alessia Orro sprona Fedorovtseva e Vargas, il Fenerbahce torna a vincere e aggaccia il VakifBank

Dopo due sconfitte consecutive al tie-break (quella inattesa contro il Turk Yava Hollari e quella nel big match contro lo Zeren Spor Ankara), il Fenerbahce Istanbul è tornato a vincere nella Sultanlar Ligi, il massimo campionato italiano di volley femminile. Le ragazze di coach Marcello Abbondanza hanno vinto per 3-1 (25-14; 25-18; 21-25; 25-19) nel sempre caldo derby della metropoli anatolica contro il Besiktas, andato in scena davanti ai 2.000 spettatori del Burhan Felek Salonu.

Buona prestazione della palleggiatrice Alessia Orro, andata a referto con cinque punti (3 muri) nel corso dei quattro parziali (nell’ultimo ha rifiatato per alcuni tratti, venendo sostituita da Arelya Karasoy). La miglior giocatrice degli ultimi Mondiali, vinti dall’Italia in Thailandia, ha mandato in doppia cifra le tre bocche da fuoco principali: l’opposto Melissa Vargas (23 punti), le schiacciatrici Arina Fedorovtseva (20 punti, 3 ace) e Ana Cristina (12 punti, 3 ace). Da annotare anche gli 8 punti di Asli Kalac e i 7 di Agnieszka Korneluk.

Il Fenerbahce Istanbul ha agganciato il VakifBank Istanbul al comando della classifica generale con 44 punti all’attivo, ma le ragazze di coach Giovanni Guidetti avranno la possibilità di replicare: mercoledì 21 gennaio (ore 15.00 italiane) andrà in scena l’attesissimo big match contro il Galatasaray Istanbul, terza forza del torneo, allenato da Massimo Barbolini e con la schiacciatrice Myriam Sylla in rosa.