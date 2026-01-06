Alessia Orro illumina la Champions League e il Fenerbahce firma la terza vittoria nel girone di Novara

Il Fenerbahce Istanbul ha travolto a domicilio il PGE Budowlani Lodz con un secco 3-0 (25-16; 25-20; 25-11) e ha così infilato la terza vittoria consecutiva nella fase a gironi della Champions League di volley femminile. Le ragazze di coach Marcello Abbondanza hanno regolato la temibile compagine polacca in appena 67 minuti di gioco e si sono confermate al comando della classifica generale del gruppo B con tre successi (9 punti), davanti a Novara (un’affermazione e tre punti, in attesa della trasferta di Lisbona contro il Benfica in programma giovedì sera).

Alessia Orro ha fatto la differenza in cabina di regia, confezionando una prestazione sopra le righe che ha contributo al 53% di squadra in attacco. La miglior giocatrice degli ultimi Mondiali è andato a referto con 6 punti (2 ace, 2 muri, 43% in fase offensiva) e ha mandato in doppia cifra le sue attaccanti di riferimento: 17 punti (2 ace, 50%) per l’opposto Melissa Vargas, 13 punti (3 muri, 50%) per la schiacciatrice Hande Baladin e 12 punti (73% in attacco) per il martello Ana Cristina (43% in ricezione).

Al centro si sono distinte Agnieszka Korneluk (8 punti, 2 muri) ed Eda Erdem (8 punti, 2 muri), il libero Gizem Orge ha chiuso con il 44% di ricezione positiva. Ricordiamo che le vincitrici dei cinque gironi si qualificheranno direttamente ai quarti di finale della massima competizione europea, mentre le seconde classificate e la miglior terza disputeranno un playoff. Martedì 13 gennaio (ore 17.00) si disputerà il big match tra Fenerbahce e Novara, nei fatti decisivo per il primo posto nel girone: le piemontesi proveranno a riscattare il 3-0 casalingo subito nell’incontro d’andata.