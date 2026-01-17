Alessia Orro e Ofelia Malinov, derby rovente tra registe e il Fenerbahce perde! Sylla a riposo

Nel pomeriggio odierno si sono giocate sei partite valide per la 16ma giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. Secondo stop consecutivo per il Fenerbahce Istanbul: dopo quello inatteso di settimana scorsa sul campo del Turk Hava Yollari, il sestetto di coach Marcello Abbondanza è crollato sempre al tie-break nel big match contro lo Zeren Spor Ankara.

La compagine della capitale si è imposta al Burhan Felek Salonu per 3-2 (25-22; 21-25; 25-23; 22-25; 16-14), a tenere botta è stato l’appassionante duello tra le palleggiatrici italiane: da una parte Alessia Orro, miglior giocatrice degli ultimi Mondiali e reduce da una grande prestazione in Champions League contro Novara; dall’altra Ofelia Malinov, che in terra anatolica sta trovando nuova linfa.

La sarda è andata a referto con 6 punti (2 muri, 2 ace), puntando in maniera incisiva sulla schiacciatrice Arina Fedorovtseva (28 punti) e l’opposto Melissa Vargas (28), in doppia cifra anche il martello Ana Cristina (10) e la centrale Eda Erdem (10). Ofelia Malinov ha messo a segno 4 punti (2 ace), sfruttando al meglio la verve di Aleksandra Uzelac (26 punti), Anna Lazareva (18) e Saliha Sahin (18).

Myriam Sylla non è scesa in campo al TVF Ziraat Bankkar Salonu, dove il suo Galatasaray ha sconfitto l’Ilbank con un netto 3-0 (25-11; 25-15; 25-15). Dopo aver impressionato nel match di settimana scorsa, la schiacciatrice ha riposato in CEV Cup (la seconda competizione europea per importanza) e anche oggi è stata preservata da coach Massimo Barbolini, che per questa trasferta ha puntato soprattutto su Alexia Carutasu (14 punti), Wang Yuanyuan (15), Ilkin Aydin (14) e Martyna Lukasik (12).

Il VakifBank Istanbul di coach Giovanni Guidetti si trova al comando con 44 punti e ora può fare affidamento su tre lunghezze di vantaggio nei confronti del Fenerbahce (41) e sei sul Galatasaray (38), in attesa di disputare il big match contro l’Eczacibasi Istanbul nella giornata di domenica 18 gennaio.