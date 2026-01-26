Alcaraz prende in giro Sinner platealmente? Simula un crampo e scoppia a ridere

Carlos Alcaraz si è qualificato per i quarti di finale degli Australian Open 2026 dopo aver sconfitto Tommy Paul. Finora il cammino dello spagnolo è stato perfetto, visto che non ha ancora concesso un solo set agli avversari e adesso si prepara ad affrontare l’idolo di casa Alex de Minaur. Il numero uno del mondo, però, sembra lanciatissimo verso la sua prima finale a Melbourne con l’obiettivo di completare il Career Grand Slam.

Un episodio, però, ha suscitato curiosità e lasciato anche qualche sospetto nei confronti dello spagnolo. Proprio alla fine del match con Paul, dopo la stretta di mano tra i due giocatori, si vede Alcaraz toccarsi dietro il quadricipite destro, quasi come ad avere un crampo. Subito dopo, tuttavia, lo spagnolo scoppia a ridere e si gira verso il suo angolo: chiara dunque la simulazione.

Per molti è sembrata una scenetta per prendere in giro Jannik Sinner. Ovviamente bisogna utilizzare tutti i condizionali del caso, ma è apparso decisamente strano il comportamento di Alcaraz. La sensazione è quella che non ci sia stato un vero crampo, ma che possa anche essere stata tutta una scenetta, proprio per fare il verso al giocatore italiano, che era stato vittima dei crampi nel match vinto contro l’americano Spizzirri nel turno.

Da capire se lo spagnolo chiarirà l’entità del suo gesto o se resterà solo un momento senza spiegazioni. Il tutto in attesa magari dell’ennesimo capitolo della rivalità tra Alcaraz e Sinner, con i due che potrebbero ritrovarsi ancora una volta uno contro l’altro in una finale Slam dopo quelle dello scorso anno a Parigi, Londra e New York.