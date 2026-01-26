Sport in tv
Alcaraz-De Minaur, Australian Open 2026: orario, tv, programma, streaming
I quarti di finale del tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis si apriranno domani, martedì 27 gennaio: tornerà in campo a Melbourne il numero 1 del seeding e del mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz, il quale sarà opposto al padrone di casa Alex de Minaur, numero 6.
Il match si giocherà sulla Rod Laver Arena e sarà il quarto ed ultimo del programma, che si aprirà all’1.30 ora italiana, mentre lo spagnolo e l’australiano scenderanno in campo al termine del match tra Gauff e Svitolina, che inizierà comunque non prima delle 9.00 ora italiana.
La diretta tv del match dell’iberico dei quarti di finale degli Australian Open 2026 di tennis non sarà fruibile in chiaro, mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su Eurosport 1 HD, discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.
CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2026
Martedì 27 gennaio
Rod Laver Arena
Dall’1.30 ora italiana
Aryna Sabalenka (Bielorussia, 1) – Iva Jovic (Stati Uniti, 29)
Non prima delle 3.30 ora italiana
Alexander Zverev (Germania, 3) – Learner Tien (Stati Uniti, 25)
Non prima delle 9.00 ora italiana
Coco Gauff (Stati Uniti, 3) – Elina Svitolina (Ucraina, 12)
A seguire
Carlos Alcaraz (Spagna, 1) – Alex de Minaur (Australia, 6)
PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 1 HD, discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.