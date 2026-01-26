Alcaraz-De Minaur, Australian Open 2026: orario, tv, programma, streaming

I quarti di finale del tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis si apriranno domani, martedì 27 gennaio: tornerà in campo a Melbourne il numero 1 del seeding e del mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz, il quale sarà opposto al padrone di casa Alex de Minaur, numero 6.

Il match si giocherà sulla Rod Laver Arena e sarà il quarto ed ultimo del programma, che si aprirà all’1.30 ora italiana, mentre lo spagnolo e l’australiano scenderanno in campo al termine del match tra Gauff e Svitolina, che inizierà comunque non prima delle 9.00 ora italiana.

La diretta tv del match dell’iberico dei quarti di finale degli Australian Open 2026 di tennis non sarà fruibile in chiaro, mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su Eurosport 1 HD, discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2026

Martedì 27 gennaio

Rod Laver Arena

Dall’1.30 ora italiana

Aryna Sabalenka (Bielorussia, 1) – Iva Jovic (Stati Uniti, 29)

Non prima delle 3.30 ora italiana

Alexander Zverev (Germania, 3) – Learner Tien (Stati Uniti, 25)

Non prima delle 9.00 ora italiana

Coco Gauff (Stati Uniti, 3) – Elina Svitolina (Ucraina, 12)

A seguire

Carlos Alcaraz (Spagna, 1) – Alex de Minaur (Australia, 6)

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 1 HD, discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.