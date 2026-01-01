Al via la United Cup 2026: Spagna-Argentina la sfida inaugurale. Attesa per Grecia-Giappone

Il grande tennis non perde tempo ed inaugura già il nuovo anno. La prima giornata dei gironi A ed E segna l’inizio ufficiale della United Cup, competizione a squadre che lo scorso anno è stata vinta dagli Stati Uniti in finale sulla Polonia. Doveroso ricordare che ogni incontro si articola in un singolare maschile, in un singolare femminile e in un doppio misto.

Ad aprire le danze sulla RAC Arena saranno Spagna e Argentina, in uno scontro diretto dalla posta in palio decisamente elevata in un gruppo in cui gli Stati Uniti partono ampiamente favoriti in ottica qualificazione ai quarti di finale. Jaume Munar, reduce dalla finale di Davis persa con l’Italia, sembra partire in vantaggio su Sebastian Baez anche in forza dei notevoli miglioramenti compiuti sul veloce nel 2025, ma l’argentino non è certamente un giocatore arrendevole.

La solida Jessica Bouzas Maneiro dovrà però sfoderare la sua miglior versione per riuscire a prevalere su Solana Sierra, argentina capace di raggiungere gli ottavi nell’ultima edizione di Wimbledon. Il sostanziale equilibrio di partenza non può escludere del tutto la possibile soluzione al terzo incontro.

Il girone E, dopo la rinuncia di Jack Draper, appare caratterizzato da assoluto equilibrio, e ogni sfida potrebbe rivelarsi decisiva. Il match Grecia-Giappone anima il programma serale della giornata inaugurale e chi vince potrebbe creare le giuste premesse per puntare ad una qualificazione fino a qualche giorno prima insperata.

Lo snodo cruciale potrebbe essere il singolare femminile di apertura. Maria Sakkari non ha certamente esibito lo smalto dei giorni migliori nel 2025. L’ellenica è però giocatrice di talento che ha le carte in regola per potersi misurare alla pari con avversarie più quotate come Naomi Osaka. La nipponica dispone di straordinarie qualità, che, talvolta, dimentica di mettere in campo con la giusta costanza.

L’eventuale vittoria dell’ex numero uno WTA nella partita di apertura spingerebbe poi in campo, sulle ali dell’entusiasmo, Stefanos Tsitsipas. Il greco, precipitato al numero 34 del ranking ATP, non vede l’ora di iniziare il processo di rilancio con cui tornare ad esprimersi sugli standard che sono consoni ad un atleta che ha raggiunto il numero tre del mondo. Attenzione però a sottovalutare Mochizuki, giovane talentuoso e con tanta voglia di emergere.