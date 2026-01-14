Adrien Van Beveren vince la decima tappa tra le moto nella Dakar 2026, Lucci in top10. Sanders cade

Si è conclusa la decima tappa della Dakar 2026. I concorrenti hanno lasciato il “bivacco-rifugio” dove hanno trascorso la notte in condizioni spartane, con tende, materassi, piumini e razioni militari, nel cuore del deserto. La frazione si dirigeva verso Bisha, a 420 km (368 km cronometrati) per i piloti in moto, su un tracciato differente rispetto a quello delle automobili.

La tappa è stata caratterizzata da sabbia e dune. La notizia principale è stata la caduta del leader della classifica generale prima di questa giornata. L’australiano Daniel Sanders ha perso il controllo della sua KTM, riportando un infortunio alla clavicola, con il timore di una frattura. Sanders ha tagliato il traguardo al 13° posto con un ritardo di 27’50” e ha dovuto cedere la vetta al compagno di marca, Luciano Benavides.

In questa tappa, il francese Adrien Van Beveren ha ottenuto il successo sulla Honda, con un margine di 4’04” su Benavides e 4’51” sull’americano Skyler Howes (Honda). A completare la top-10 sono stati l’altro statunitense Ricky Brabec (Honda) al 4° posto con un ritardo di 5’26”, il cileno Ignacio “Nacho” Cornejo (Hero) al 5° posto con 6’34” di ritardo, il sudafricano Michael Docherty (Bas World KTM Team) al 6° posto con 9’31”, lo sloveno Toni Mulec (Bas World KTM Team) al 7° posto con 10’24”, lo spagnolo Tosha Schareina (Honda) all’8° posto con 12’05”, il nostro Paolo Lucci (RSMOTO Rally Team) al 9° posto con 14’54” e il botswano Ross Branch (Hero) al 10° posto con 21’23”.

Con questi risultati, Benavides assume la leadership con un vantaggio di 41″ su Brabec e 16’24” su Schareina. Sanders si trova al quarto posto con un ritardo di 16’41”, ma le sue condizioni necessitano di ulteriori valutazioni. Lucci, grazie a questa prestazione, risale al 24° posto nella classifica generale.