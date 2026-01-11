Adhu Malual alla corte di Giovanni Guidetti? La bomber italiana pronta al trasferimento in Turchia. C’è Boskovic…

Adhu Malual sembra ormai prossima a trasferirsi in Turchia per disputare la seconda parte della stagione in corso: le voci di volley mercato sono sempre più insistenti e l’opposto è ormai in procinto di lasciare il Monviso, squadra di Serie A1 in piena lotta per non retrocedere, per accasarsi al VakifBank Istanbul, la squadra di coach Giovanni Guidetti che al momento si trova al comando della Sultanlar Ligi, il massimo campionato anatolico.

Nei giorni scorsi la bomber era stata accostata a Perugia (altra compagine che sta cercando di salvarsi), ma poi la corazzata turca si sarebbe inserita e avrebbe fatto un’offerta alla 25enne, che dovrebbe dunque ricoprire il ruolo di riserva della stella Tijana Boskovic in seno alla compagine che punta a conquistare il titolo nazionale e a lottare per la Champions League (pochi giorni fa ha battuto Scandicci a domicilio nella fase a gironi).

Ci potrebbe essere un avvicendamento alle spalle della bomber serba: dentro l’attaccante italiana e fuori la brasiliana Loren Teixeira, il cui nome è stato accostato al fanalino di coda San Giovanni in Marignano. Malual cercherà di ritagliarsi il suo spazio, in questa stagione ha giocato 19 partite e messo a segno 235 punti, denunciando un episodio di razzismo nelle scorse settimane.