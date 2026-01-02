Volley femminile, la Serie A1 riparte forte nel 2026: Conegliano-Novara il clou della 18ma giornata

La 18ª giornata della Serie A1 Tigotà apre il nuovo anno con un turno carico di contenuti tecnici ed emotivi, arrivando a ridosso dei quarti di finale di Coppa Italia disputati in settimana e con una classifica che inizia a delineare in modo sempre più chiaro le gerarchie del campionato. Il weekend del 3 e 4 gennaio rappresenta uno snodo importante non solo per la corsa ai playoff, ma anche per valutare la tenuta fisica e mentale delle squadre reduci da impegni ravvicinati e partite ad altissima intensità.

Si parte sabato alle 18 con Cbf Balducci HR Macerata – Numia Vero Volley Milano, sfida che arriva pochi giorni dopo due partite dispendiose per entrambe. Macerata è reduce dal successo esterno a Perugia al tie-break, trascinata da Kokkonen e Piomboni, mentre Milano arriva dalla sconfitta interna con Novara in Coppa Italia, dopo aver però battuto Conegliano in campionato con una prestazione di forza guidata da una Egonu devastante (32 punti). La gestione delle rotazioni sarà decisiva, soprattutto per Milano, ancora pienamente in corsa per le prime posizioni.

In serata, Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Honda Cuneo Granda Volley mette in palio punti fondamentali in ottica bassa classifica. Perugia arriva da una sconfitta amara contro Macerata e cerca continuità dopo settimane difficili, mentre Cuneo ha mostrato segnali incoraggianti battendo Pinerolo con una prova solida di Diop e Pucelj. È uno scontro diretto che può indirizzare la seconda metà di stagione.

Domenica alle 16 Megabox Vallefoglia – UYBA Busto Arsizio mette di fronte due squadre in crescita. Vallefoglia è reduce da una settimana eccellente, con il netto 3-0 su San Giovanni e il prestigioso successo su Scandicci in Coppa Italia, trascinata da una Bici da 31 punti. UYBA, invece, deve ritrovare fiducia dopo le sconfitte con Chieri e Vallefoglia stessa. Alla stessa ora, Wash4green Monviso Volley – Il Bisonte Firenze è una gara che vale molto in chiave classifica. Monviso alterna buone prestazioni a cali improvvisi, mentre Firenze resta in difficoltà, come dimostrato dal pesante 0-3 subito da Scandicci.

Alle 17, Bergamo – Reale Mutua Fenera Chieri ’76 propone un confronto tra due squadre che vivono momenti diversi. Bergamo ha lottato fino al tie-break a Novara, ma arriva anche dalla sconfitta in Coppa Italia con Conegliano. Chieri, invece, è in fiducia dopo il successo su Busto Arsizio e la qualificazione sofferta in Coppa, con Nervini e Nemeth sempre più centrali nel progetto.

Sempre alle 17, Savino Del Bene Scandicci – Omag-Mt San Giovanni in Marignano sembra sulla carta sbilanciata, ma Scandicci dovrà fare attenzione dopo le fatiche di Coppa Italia contro Vallefoglia. La squadra di Gaspari resta seconda in classifica e punta a consolidare la posizione, mentre San Giovanni cerca segnali di reazione dopo un periodo complicato.

Il turno si chiude alle 18 con Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano – Igor Gorgonzola Novara, vera e propria sfida di vertice. Conegliano resta leader indiscussa del campionato nonostante la sconfitta con Milano e ha mostrato solidità anche in Coppa Italia contro Bergamo, grazie a una Haak dominante. Novara arriva invece galvanizzata dal doppio successo su Bergamo in campionato e su Milano in Coppa, con una Tolok in stato di grazia e una Herbots sempre decisiva.