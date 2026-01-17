A che ora lo snowboard oggi: programma PGS Bansko 2026, tv, streaming

Dopo le grandi emozioni del gigante parallelo di Bad Gastein, la stagione dello snowboard prosegue ora con una nuova tappa della Coppa del Mondo di PGS 2025-2026. Il quinto appuntamento si terrà in Bulgaria, a Bansko, dove nella nella giornata di oggi si terranno le qualificazioni e le fasi finali. Nuove opportunità per l’Italia che vuole continuare a recitare un ruolo da protagonista con le Olimpiadi sempre più vicine.

Gli azzurri vengono dalle prestazioni convincenti nel PSL austriaco dove si sono imposti Lucia Dalmasso e Roland Fischnaller. Quest’ultimo, all’età di 45 anni, punta alla terza vittoria consecutiva nello slalom gigante parallelo, dopo le affermazioni a Carezza ed a Scuol. Quella del veterano sembra un’altra stagione da incorniciare ma è chiaro che l’attenzione, da ora in poi, si concentrerà principalmente sulla gara Olimpica.

Giochi che indubbiamente chiamano il direttore tecnico a delle scelte difficili, visto il grande momento dello snowboard italiano. Maurizio Bormolini sembra nuovamente in forma e la vittoria nel PSL di Bad Gastein può dargli fiducia per i prossimi appuntamenti. Occhi puntati anche su Aaron March che sta disputando una stagione formidabile. Tra le donne, oltre alla già citata Lucia Dalmasso, ci sarà una Jasmin Coratti sempre più convincente.

PROGRAMMA PGS BANSKO 2026

Sabato 17 gennaio

Ore 08.00 Qualificazioni Donne

Ore 08.40 Qualificazioni Uomini

Ore 12.00 Finali

DOVE VEDERE IL PGS DI BANSKO 2026 IN TV E STREAMING:

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport dalle 11.55

Diretta streaming: Rai Play Sport 1, Discovery Plus

Diretta Live testuale: OA Sport