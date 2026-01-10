A che ora lo snowboard oggi, PGS Scuol 2026: programma, tv, streaming

Dopo quasi un mese di distanza, torna il grande appuntamento con la Coppa del Mondo PGS 2025-2026. Dopo la tappa italiana di Carezza, toccherà ora alla Svizzera ospitare il quarto slalom gigante parallelo della stagione. Sarà infatti Scuol la località nella quale oggi si terranno, in mattinata, le qualificazioni maschili e femminili e nel pomeriggio la fase finale.

LA DIRETTA LIVE DEL PGS DI SNOWBOARD DALLE 13.00

Dopo i grandi risultati ottenuti in avvio della CdM, la squadra italiana vuole iniziare al meglio anche il 2026. Le Olimpiadi Invernali si avvicinano e gli ultimi appuntamenti potrebbero essere decisivi per le scelte del direttore tecnico Cesare Pisoni. In campo maschile, tanti sono gli azzurri che puntano a rifarsi dopo l’incredibile tripletta di Carezza.

L’Italia punta ad un nuovo successo dopo essere già salita sul gradino più alto del podio quattro volte, tutte con atleti diversi. Roland Fischnaller vuole continuare a stupire nonostante l’età mentre Maurizio Bormolini ed Aaron March vogliono dare continuità ai risultati ottenuti nella prima parte di stagione. In campo femminile, invece, il Bel Paese deve ritrovare una vittoria che manca dal primo appuntamento di Mylin. Ci proveranno su tutte Lucia Dalmasso ed Elisa Caffont, reduce dalla sua prima vittoria della carriera nel PSL di Davos.

PROGRAMMA PGS SCUOL 2026

Sabato 10 gennaio

Ore 9.00 – Qualificazioni maschili e femminili

Ore 13.00 – Finali maschili e femminili

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL PGS DI SCUOL 2026

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1 dalle 13, Discovery Plus

Diretta Live testuale: OA Sport