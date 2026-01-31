Snowboard
A che ora lo snowboard oggi, PGS Rogla 2026: programma, tv, streaming
Dopo la tappa di Simonhöhe, la Coppa del Mondo di PGS 2025-2026 proseguirà oggi a Rogla, in Slovenia. Si tratta del settimo appuntamento della stagione che porterà alle Olimpiadi di Milano-Cortina, sempre più vicine. I grandi protagonisti dello slalom gigante parallelo si sfideranno in mattinata per accedere alla fase finale, in programma dalle ore 13.00.
La squadra italiana vuole continuare a vincere e conquistare podi come fatto nella prima parte di stagione. In campo maschile, ci si affiderà come sempre all’eterno Roland Fischnaller, reduce dalla 25esima vittoria in carriera sulle nevi austriache. Il veterano azzurro vuole continuare l’avvicinamento alla sua settima Olimpiade nel migliore dei modi, ed a Rogla andrà alla ricerca del quinto successo stagionale.
Cerca invece riscatto la squadra femminile, che a Simonhöhe ha mancato il podio. Lucia Dalmasso sembra aver ritrovato però il feeling giusto per il finale di stagione mentre Elisa Caffont e Jasmin Coratti saranno come sempre delle temibilissime pedine nel tabellone della fase finale.
PROGRAMMA PGS ROGLA 2026
Sabato 31 gennaio
Ore 9.00-11.00 Qualificazioni Uomini e Donne
Ore 13.00 Fasi Finali
DOVE VEDERE IL PGS DI ROGLA 2026 IN TV E STREAMING:
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Discovery Plus
Diretta Live testuale: OA Sport