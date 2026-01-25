Sci di fondo
A che ora lo sci di fondo oggi, 20 km Mass start tc Goms 2026: programma, tv, streaming
Ultima coppia di gare per la Coppa del Mondo di sci di fondo in programma a Goms, in Svizzera, prima delle Olimpiadi di Milano Cortina. Stavolta si gareggia tutti assieme, nel senso che le 20 km odierne sono con partenza di massa.
In questa competizione ci sarà una rappresentanza italiana piuttosto nutrita, anche perché ritroviamo sia Elia Barp che Federico Pellegrino, i quali avevano entrambi saltato la sprint di ieri. Si tratterà di un test decisamente probante anche in virtù del fatto che siamo davvero alla vigilia della rivelazione dei nomi che andranno a Milano Cortina. Favorito d’obbligo Klaebo, mentre al femminile può succedere qualsiasi cosa (ma in meglio: il tasso di forza media è molto alto).
Le 20 km Mass Start di oggi a Goms si disputeranno a partire dalle ore 11:15. Non è prevista diretta tv. Sarà possibile seguire la gara femminile in streaming su RaiPlay Sport 1 e quella maschile su RaiPlay Sport 2, Eurosport 2 e DAZN; diretta integrale su discovery+. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO GOMS 2026
Domenica 25 gennaio
Ore 11:15 20 km Mass Start TC F
Ore 14:15 20 km Mass Start TC M
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO GOMS 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 2 (20 km Mass Start TC M), Discovery+ (integrale), DAZN (programmazione di Eurosport 2), RaiPlay Sport 1 (20 km Mass Start TC F) e RaiPlay Sport 2 (20 km Mass Start TC M)
Diretta Live testuale: OA Sport
STARTLIST 20 KM MASS START TC GOMS
DONNE
1 DIGGINS Jessie USA
2 ILAR Moa YC SWE
3 SIMPSON-LARSEN Karoline NOR
4 SLIND Astrid Oeyre NOR
5 DAHLQVIST Maja SWE
6 NISKANEN Kerttu FIN
7 SANNESS Nora NOR
8 KAELIN Nadja SUI
9 GANZ Caterina ITA
10 RIBOM Emma SWE
11 RYYTTY Vilma FIN
12 MATINTALO Johanna FIN
13 WEBER Anja SUI
14 NISSINEN Vilma FIN
15 NEPRYAEVA Dariya AIN
16 HENNIG DOTZLER Katharina GER
17 KALVAA Anne Kjersti NOR
18 KERN Julia USA
19 STEWART-JONES Katherine CAN
20 GAGNON Liliane CAN
21 ROSENBERG Maerta SWE
22 FAEHNDRICH Nadine SUI
23 PERRY Leonie U23 FRA
24 BRENNAN Rosie USA
25 COMARELLA Anna ITA
26 EIDUKA Patricija LAT
27 KAELIN Marina U23 SUI
28 PIERREL Julie FRA
29 DUCORDEAU Juliette FRA
30 FORDHAM Rosie AUS
31 CRUSELL Evelina U23 SWE
32 SVAHN Linn SWE
33 Di CENTA Martina YC ITA
34 WERRO Giuliana SUI
35 WANGENSTEEN Maren NOR
36 PAGNIER Cloe FRA
37 KRAMER Kendall USA
38 MACKIE Alison U23 CAN
39 HAVLICKOVA Barbora CZE
40 WENG Tiril Udnes YC NOR
41 LAURENT Nadine U23 ITA
42 KARALIOVA Hanna AIN
43 GROETTING Karoline NOR
44 CLAUDEL Delphine FRA
45 NUERNBERGER Saskia GER
46 GAILLARD Justine U23 FRA
47 DROLET Jasmine CAN
48 SZYSZKA Andzelika POL
49 WELLS Amelia CAN
50 VELICER Sophia Tsu TPE
51 SCHOEPFER Ramona U23 SUI
52 LIE Ellen Soehol AUS
53 LEE Eui Jin KOR
54 SMITH Samantha U23 USA
55 HAN Dasom KOR
56 HOOKER Maddie U23 AUS
57 McCABE Novie USA
58 SWIRBUL Hailey YC USA
UOMINI
1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR
2 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR
3 STENSHAGEN Mattis NOR
4 REE Andreas Fjorden NOR
5 BARP Elia ITA
6 IVERSEN Emil NOR
7 VERMEULEN Mika AUT
8 ANGER Edvin SWE
9 LAPALUS Hugo FRA
10 PELLEGRINO Federico ITA
11 DESLOGES Mathis FRA
12 VALNES Erik NOR
13 SCHUMACHER Gus USA
14 LAPIERRE Jules FRA
15 GRAZ Davide YC ITA
16 MOSEBY Haavard YC NOR
17 CAROLLO Martino U23 ITA
18 LOVERA Victor FRA
19 BERGLUND Gustaf SWE
20 CYR Antoine CAN
21 RUEESCH Jason SUI
22 ANTTOLA Niko U23 FIN
23 SANDVIK Edvard NOR
24 KLEE Beda SUI
25 ALEV Alvar Johannes EST
26 KETTERSON Zak USA
27 HALFVARSSON Calle SWE
28 NOTZ Florian GER
29 DAPRA’ Simone ITA
30 JOUVE Richard FRA
31 McMULLEN Zanden USA
32 FAEHNDRICH Cyril SUI
33 KOROSTELEV Savelii U23 AIN
34 PRALONG Candide SUI
35 VUORELA Markus FIN
36 HAGENBUCH John Steel USA
37 SCHELY Theo FRA
38 KOIVISTO Petteri FIN
39 PERSSON Jesper SWE
40 De FABIANI Francesco ITA
41 JOHANSSON Leo SWE
42 RANTALA Eero U23 FIN
43 FELLNER Adam CZE
44 DROLET Remi CAN
45 STEPHEN Thomas CAN
46 BAUER Matyas U23 CZE
47 JAGER Luke USA
48 SAVARY Antonin SUI
49 WIGGER Nicola SUI
50 McKEEVER Xavier U23 CAN
51 LICEF Miha SLO
52 HOLLMANN Max CAN
53 HINCKFUSS Hugo U23 AUS
54 DUFEK Tomas CZE
55 WONDERS Hunter USA
56 STEIGER Niclas U23 SUI
57 JAYNE Zachary U23 USA
58 NAEFF Noe U23 SUI
59 GRAHN Anton U23 SWE
60 NAEFF Isai U23 SUI
61 JARECKI Piotr U23 POL
62 COTTIER Pierrick U23 SUI
63 DAL FARRA Franco ARG
64 ALDER Roman U23 SUI
65 de CAMPO Seve AUS
66 ENGEL Erik AUT
67 RIEBLI Janik YC SUI
68 BRYJA Sebastian YC POL
69 RITCHIE Graham CAN
70 LEE Joonseo U23 KOR
71 CHEN Degen CHN
72 WANG Qiang CHN
73 LI Minglin CHN
74 BUECHEL Micha LIE
75 MAES Samuel U23 BEL
76 SAVART Stevenson HAI