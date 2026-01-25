A che ora lo sci alpino oggi: startlist slalom Kitzbuehel e Spindleruv Mlyn, tv, streaming

Sarà totalmente dedicata alle discipline tecniche quella che attende gli appassionati. La Coppa del Mondo di sci alpino propone lo slalom speciale maschile di Kitzbuhel, le due run scatteranno alle 10:30 e alle 13:30, e lo slalom speciale femminile di Spindleruv Mlyn: in Repubblica Ceca la prima manche partirà alle 09:30, mentre la seconda inizierà alle 12:15.

In Austria l’ottavo appuntamento stagionale tra i pali stretti lascia presagire una gara spettacolare nella quale sono in tanti a poter piazzare lo spunto vincente. Il norvegese Atle Lie McGrath guida con 372 punti una classifica di specialità nella quale i primi cinque sono racchiusi in 42 punti. In casa azzurra l’auspicio è che Alex Vinatzer possa ritrovare la brillantezza esibita ad inizio stagione e conquistare un risultato importante per il morale e per provare ad abbassare il numero di pettorale in vista della gara olimpica.

La gara in Repubblica Ceca presenta uno scenario radicalmente opposto. Mikaela Shiffrin domina, incontrastata la graduatoria di specialità con 680 punti e oltre duecento punti sulla seconda classificata, la svizzera Camille Rast. Lara Della Mea, settima nel gigante disputato ieri, cerca ulteriori conferme anche in speciale, obiettivo condiviso con la compagna di squadra Martina Peterlini.

Come seguire gli eventi? Rai2 trasmetterà in diretta lo slalom speciale femminile fino alle 13:00 e la prima manche dello slalom maschile, RaiSport HD proporrà in diretta la fine dello slalom femminile e la seconda prova di Kitzbuhel a partire dalle 13:00. La trasmissione streaming sarà garantita da RaiPlay, Eurosport 2 HD, Discovery+ e DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle due gare.

A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI IN TV

Domenica 25 gennaio

Ore 09:30 prima manche slalom speciale femminile – Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca) – Diretta tv Rai 2

Ore 10:30 prima manche slalom speciale maschile Kitzbuhel (Austria) – Diretta tv Rai 2

Ore 12:15 prima manche slalom speciale femminile – Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca) – Diretta tv Rai 2 fino alle 13:00, a seguire RaiSport HD

Ore 13:30 seconda manche slalom speciale maschile Kitzbuhel (Austria) – Diretta tv RaiSport HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (slalom speciale femminile fino alle 13:00 e prima manche slalom speciale maschile), RaiSport HD (seconda manche slalom speciale femminile dalle 13:00 e seconda manche slalom speciale maschile)

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 2 HD, Discovery+, DAZN

Diretta testuale: OA Sport

STARTLIST SLALOM SPECIALE MASCHILE KITZBUHEL

1 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

2 6190543 RASSAT Paco 1998 FRA Head

3 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer

4 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic

5 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

6 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

7 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer

8 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer

9 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

10 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Head

11 202451 STRASSER Linus 1992 GER Head

12 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

13 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Atomic

14 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA Rossignol

15 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

16 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

17 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

18 54170 MATT Michael 1993 AUT Blizzard

19 220689 RYDING Dave 1986 GBR Head

20 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head

21 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol

22 511996 YULE Daniel 1993 SUI Atomic

23 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer

24 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR Head

25 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

26 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA Dynastar

27 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Fischer

28 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Head

29 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

30 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

31 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Head

32 380361 RODES Istok 1996 CRO Voelkl

33 221223 MAJOR Billy 1996 GBR Head

34 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol

35 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER Voelkl

36 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Atomic

37 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica

38 491879 SALARICH BAUCELLS Joaquim 1994 ESP Rossignol

39 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head

40 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

41 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

42 422873 GRAHL-MADSEN Hans 2003 NOR Head

43 6191340 AZZOLIN Antoine 2003 FRA Dynastar

44 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic

45 512353 ITEN Matthias 1999 SUI Head

46 6190909 DESGRIPPES Hugo 2000 FRA Dynastar

47 6191203 AULNETTE Auguste 2002 FRA Salomon

48 54447 RUELAND Simon 1997 AUT Fischer

49 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA Atomic

50 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO Head

51 422893 BRAEKKEN Theodor 2004 NOR Atomic

52 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer

53 6292914 CANINS Matteo 1998 ITA Nordica

54 6533230 PUCKETT Cooper 2003 USA Head

55 502691 WISSTING Gustav 2005 SWE Fischer

56 180889 POHJOLAINEN Jesper 2001 FIN Head

57 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol

58 491853 del CAMPO HERNANDEZ Juan 1994 ESP Atomic

59 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Fischer

60 6293764 SACCARDI Tommaso 2001 ITA Nordica

61 6301077 AIHARA Shiro 2001 JPN Atomic

62 221605 CARRICK-SMITH Luca 2005 GBR Dynastar

63 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

64 54233 LEITGEB Richard 1994 HUN Salomon

65 390044 LAINE Tormis 2000 EST Voelkl

66 422951 LUNDER Peder 2005 NOR Head

67 6294327 BARBERA Corrado 2002 ITA Fischer

68 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI Nordica

69 481785 EFIMOV Simon 1996 AIN Head

STARTLIST SLALOM SPECIALE FEMMINILE SPLINDERUV MLYN

1 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

2 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

3 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

4 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

5 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

6 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl

7 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

8 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head

9 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

10 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol

11 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

12 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head

13 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA Atomic

14 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

15 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic

16 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Voelkl

17 516553 CHRISTEN Eliane 1999 SUI Head

18 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic

19 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA Rossignol

20 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

21 198176 LAMURE Marie 2001 FRA Rossignol

22 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

23 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT Atomic

24 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon

25 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol

26 56664 FALCH Natalie 2004 AUT Rossignol

27 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic

28 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

29 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

30 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

31 516619 HOEPLI Aline 2001 SUI Head

32 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Voelkl

33 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic

34 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol

35 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol

36 565488 TOMSIC Nika 2000 SLO Head

37 516530 GOOD Nicole 1998 SUI Stoeckli

38 108075 BENNETT Sarah 2001 CAN Rossignol

39 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Head

40 6296299 VALLERIANI Giulia 2004 ITA Rossignol

41 516722 BRAENDLI Anuk 2003 SUI Atomic

42 6537254 MORITZ Liv 2004 USA Fischer

43 516504 DANIOTH Aline 1998 SUI Head

44 45423 HOFFMAN Madison 2000 AUS Rossignol

45 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Kaestle

46 405172 WESTHOFF Bianca Bakke 2000 NOR Atomic

47 108095 ALEXANDER Kiki 2001 CAN Rossignol

48 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head

49 6297347 TROCKER Anna 2008 ITA Salomon

50 25218 MIJARES RUF Carla 2002 AND Head

51 6296281 MONDINELLI Emilia 2004 ITA Salomon

52 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol

53 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol

54 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard

55 665009 SHKANOVA Maria 1989 AIN

56 108336 LAMONTAGNE Justine 2002 CAN Rossignol

57 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

58 6297622 D ANTONIO Giada 2009 ITA Head

59 155998 LABASTOVA Alena 2002 CZE

60 405138 JELINKOVA Adriana 1995 CZE Salomon

61 198215 POGNEAUX Chiara 2002 FRA Rossignol

62 435437 SAWICKA Aniela 2001 POL

63 465171 MOLDOVAN Sofia Maria 2008 ROU

64 155962 SOMMEROVA Elese 2001 CZE

65 705526 SROBOVA Katarina 2005 SVK

66 156302 MACHYTKOVA Natali Anna 2009 CZE