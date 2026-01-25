Coppa del Mondo
A che ora lo sci alpino oggi: startlist slalom Kitzbuehel e Spindleruv Mlyn, tv, streaming
Sarà totalmente dedicata alle discipline tecniche quella che attende gli appassionati. La Coppa del Mondo di sci alpino propone lo slalom speciale maschile di Kitzbuhel, le due run scatteranno alle 10:30 e alle 13:30, e lo slalom speciale femminile di Spindleruv Mlyn: in Repubblica Ceca la prima manche partirà alle 09:30, mentre la seconda inizierà alle 12:15.
In Austria l’ottavo appuntamento stagionale tra i pali stretti lascia presagire una gara spettacolare nella quale sono in tanti a poter piazzare lo spunto vincente. Il norvegese Atle Lie McGrath guida con 372 punti una classifica di specialità nella quale i primi cinque sono racchiusi in 42 punti. In casa azzurra l’auspicio è che Alex Vinatzer possa ritrovare la brillantezza esibita ad inizio stagione e conquistare un risultato importante per il morale e per provare ad abbassare il numero di pettorale in vista della gara olimpica.
La gara in Repubblica Ceca presenta uno scenario radicalmente opposto. Mikaela Shiffrin domina, incontrastata la graduatoria di specialità con 680 punti e oltre duecento punti sulla seconda classificata, la svizzera Camille Rast. Lara Della Mea, settima nel gigante disputato ieri, cerca ulteriori conferme anche in speciale, obiettivo condiviso con la compagna di squadra Martina Peterlini.
Come seguire gli eventi? Rai2 trasmetterà in diretta lo slalom speciale femminile fino alle 13:00 e la prima manche dello slalom maschile, RaiSport HD proporrà in diretta la fine dello slalom femminile e la seconda prova di Kitzbuhel a partire dalle 13:00. La trasmissione streaming sarà garantita da RaiPlay, Eurosport 2 HD, Discovery+ e DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle due gare.
A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI IN TV
Domenica 25 gennaio
Ore 09:30 prima manche slalom speciale femminile – Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca) – Diretta tv Rai 2
Ore 10:30 prima manche slalom speciale maschile Kitzbuhel (Austria) – Diretta tv Rai 2
Ore 12:15 prima manche slalom speciale femminile – Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca) – Diretta tv Rai 2 fino alle 13:00, a seguire RaiSport HD
Ore 13:30 seconda manche slalom speciale maschile Kitzbuhel (Austria) – Diretta tv RaiSport HD
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai 2 (slalom speciale femminile fino alle 13:00 e prima manche slalom speciale maschile), RaiSport HD (seconda manche slalom speciale femminile dalle 13:00 e seconda manche slalom speciale maschile)
Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 2 HD, Discovery+, DAZN
Diretta testuale: OA Sport
STARTLIST SLALOM SPECIALE MASCHILE KITZBUHEL
1 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
2 6190543 RASSAT Paco 1998 FRA Head
3 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer
4 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic
5 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar
6 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head
7 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer
8 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer
9 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon
10 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Head
11 202451 STRASSER Linus 1992 GER Head
12 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic
13 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Atomic
14 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA Rossignol
15 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic
16 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
17 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic
18 54170 MATT Michael 1993 AUT Blizzard
19 220689 RYDING Dave 1986 GBR Head
20 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head
21 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol
22 511996 YULE Daniel 1993 SUI Atomic
23 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer
24 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR Head
25 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic
26 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA Dynastar
27 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Fischer
28 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Head
29 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head
30 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer
31 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Head
32 380361 RODES Istok 1996 CRO Voelkl
33 221223 MAJOR Billy 1996 GBR Head
34 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol
35 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER Voelkl
36 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Atomic
37 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica
38 491879 SALARICH BAUCELLS Joaquim 1994 ESP Rossignol
39 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head
40 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl
41 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer
42 422873 GRAHL-MADSEN Hans 2003 NOR Head
43 6191340 AZZOLIN Antoine 2003 FRA Dynastar
44 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic
45 512353 ITEN Matthias 1999 SUI Head
46 6190909 DESGRIPPES Hugo 2000 FRA Dynastar
47 6191203 AULNETTE Auguste 2002 FRA Salomon
48 54447 RUELAND Simon 1997 AUT Fischer
49 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA Atomic
50 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO Head
51 422893 BRAEKKEN Theodor 2004 NOR Atomic
52 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer
53 6292914 CANINS Matteo 1998 ITA Nordica
54 6533230 PUCKETT Cooper 2003 USA Head
55 502691 WISSTING Gustav 2005 SWE Fischer
56 180889 POHJOLAINEN Jesper 2001 FIN Head
57 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol
58 491853 del CAMPO HERNANDEZ Juan 1994 ESP Atomic
59 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Fischer
60 6293764 SACCARDI Tommaso 2001 ITA Nordica
61 6301077 AIHARA Shiro 2001 JPN Atomic
62 221605 CARRICK-SMITH Luca 2005 GBR Dynastar
63 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic
64 54233 LEITGEB Richard 1994 HUN Salomon
65 390044 LAINE Tormis 2000 EST Voelkl
66 422951 LUNDER Peder 2005 NOR Head
67 6294327 BARBERA Corrado 2002 ITA Fischer
68 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI Nordica
69 481785 EFIMOV Simon 1996 AIN Head
STARTLIST SLALOM SPECIALE FEMMINILE SPLINDERUV MLYN
1 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
2 206355 DUERR Lena 1991 GER Head
3 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard
4 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol
5 516562 RAST Camille 1999 SUI Head
6 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl
7 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
8 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head
9 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
10 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol
11 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head
12 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head
13 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA Atomic
14 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer
15 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic
16 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Voelkl
17 516553 CHRISTEN Eliane 1999 SUI Head
18 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic
19 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA Rossignol
20 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol
21 198176 LAMURE Marie 2001 FRA Rossignol
22 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic
23 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT Atomic
24 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon
25 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol
26 56664 FALCH Natalie 2004 AUT Rossignol
27 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic
28 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol
29 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head
30 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head
31 516619 HOEPLI Aline 2001 SUI Head
32 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Voelkl
33 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic
34 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol
35 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol
36 565488 TOMSIC Nika 2000 SLO Head
37 516530 GOOD Nicole 1998 SUI Stoeckli
38 108075 BENNETT Sarah 2001 CAN Rossignol
39 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Head
40 6296299 VALLERIANI Giulia 2004 ITA Rossignol
41 516722 BRAENDLI Anuk 2003 SUI Atomic
42 6537254 MORITZ Liv 2004 USA Fischer
43 516504 DANIOTH Aline 1998 SUI Head
44 45423 HOFFMAN Madison 2000 AUS Rossignol
45 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Kaestle
46 405172 WESTHOFF Bianca Bakke 2000 NOR Atomic
47 108095 ALEXANDER Kiki 2001 CAN Rossignol
48 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head
49 6297347 TROCKER Anna 2008 ITA Salomon
50 25218 MIJARES RUF Carla 2002 AND Head
51 6296281 MONDINELLI Emilia 2004 ITA Salomon
52 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol
53 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol
54 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard
55 665009 SHKANOVA Maria 1989 AIN
56 108336 LAMONTAGNE Justine 2002 CAN Rossignol
57 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol
58 6297622 D ANTONIO Giada 2009 ITA Head
59 155998 LABASTOVA Alena 2002 CZE
60 405138 JELINKOVA Adriana 1995 CZE Salomon
61 198215 POGNEAUX Chiara 2002 FRA Rossignol
62 435437 SAWICKA Aniela 2001 POL
63 465171 MOLDOVAN Sofia Maria 2008 ROU
64 155962 SOMMEROVA Elese 2001 CZE
65 705526 SROBOVA Katarina 2005 SVK
66 156302 MACHYTKOVA Natali Anna 2009 CZE