Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante Kranjska Gora, startlist, streaming

L’inizio di un nuovo anno porta con sé propositi, desideri e la voglia di continuare a sognare in grande. La Coppa del Mondo di sci alpino femminile inaugura il 2026 con il fine settimana di Kranjska Gora: sono in programma l’odierno slalom gigante e lo slalom speciale di domani.

LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI SCI ALPINO ALLE 10.00 E ALLE 13.00

La sesta gara stagionale tra i pali larghi ripropone con forza il duello per la leadership della classifica di specialità tra Julia Scheib e Alice Robinson. Sulle nevi di Semmering l’austriaca ha ottenuto il successo in volata che le ha consentito di operare il sorpasso in testa alla classifica anche grazie all’uscita della rivale.

In casa Italia, mentre prosegue il recupero di Federica Brignone dopo il grave infortunio, Lara Della Mea e Sofia Goggia, ormai stabili frequentatrici della Top 10, inseguono quel risultato di prestigio che consentirebbe loro di abbassare ulteriormente il pettorale di partenza e regalerebbe un’importante iniezione di fiducia nella corsa verso la rassegna a cinque cerchi.

Da seguire con grande interesse la seconda gara assoluta di Anna Trocker: la giovanissima azzurra, la scorsa settimana al suo debutto assoluto nel circuito maggiore, ha mancato l’ingresso tra le prime trenta per una manciata di centesimi, lasciando intravedere tutto il suo potenziale, ed è già pronta a riprovarci.

Come seguire la gara? Rai 2 proporrà in diretta la prima manche dello slalom gigante di Kranjska Gora, mentre RaiSport HD trasmetterà in diretta la seconda prova. La trasmissione streaming sarà garantita da RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+ e DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della gara.

A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI IN TV

Sabato 3 gennaio

Ore 10:00 prima manche slalom gigante femminile Kranjska Gora (Slovenia) – Diretta tv Rai 2

Ore 13:00 seconda manche slalom gigante femminile Kranjska Gora (Slovenia)- Diretta tv RaiSport HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (prima manche), RaiSport HD (seconda manche)

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1 HD, Discovery+, DAZN

Diretta testuale: OA Sport

STARTLIST SLALOM GIGANTE FEMMINILE KRANJSKA GORA

1 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

2 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

3 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

4 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

5 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic

6 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

7 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

8 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

9 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

10 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

11 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

12 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

13 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar

14 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

15 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

16 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

17 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

18 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

19 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

20 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

21 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head

22 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

23 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

24 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar

25 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon

26 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon

27 56517 ASTNER Nina 2000 AUT Atomic

28 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI Head

29 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard

30 426486 SYLVESTER-DAVIK Madeleine 2005 NOR Atomic

31 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol

32 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE Head

33 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic

34 6295835 PAZZAGLIA Alice 2002 ITA Rossignol

35 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol

36 325119 GIM Sohui 1996 KOR Head

37 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol

38 516813 PILLER Sue 2005 SUI Atomic

39 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

40 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol

41 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic

42 6295276 STEINMAIR Laura 2000 ITA Fischer

43 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol

44 405138 JELINKOVA Adriana 1995 CZE Salomon

45 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic

46 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA Head

47 56669 BUERGLER Viktoria 2004 AUT Salomon

48 207023 FRITZ Jana 2005 GER Nordica

49 6296380 POMARE Ambra 2004 ITA Rossignol

50 516895 ALLENBACH Dania 2007 SUI Salomon

51 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head

52 56723 RIEDERER Elena 2005 AUT Blizzard

53 516848 ZEHNDER Shaienne 2006 SUI Rossignol

54 705499 JANCOVA Rebeka 2003 SVK Kaestle

55 108336 LAMONTAGNE Justine 2002 CAN Rossignol

56 56698 RINGS-WANNER Valentina 2005 AUT Rossignol

57 516268 WILD Simone 1993 SUI Fischer

58 6297347 TROCKER Anna 2008 ITA Salomon

59 565488 TOMSIC Nika 2000 SLO Head

60 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 AIN Atomic

61 516744 ZURBRIGGEN Anina 2003 BUL Rossignol

62 6296009 SINIGOI Caterina 2003 SLO Nordica