A che ora il biathlon oggi: startlist mass start Nove Mesto, tv, streaming

Oggi, domenica 25 gennaio, calerà il sipario sulla sesta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Nove Mesto (Cechia) andranno in scena le due Mass Start uomini e donne, che scriveranno la parola fine sull’appuntamento sulle nevi ceche. Due prove che nei fatti chiuderanno il ciclo di fine-settimana prima delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina.
In casa Italia, ci si presenta con ambizioni. Tommaso Giacomel, leader della classifica generale, vorrà confermare il pettorale giallo, mentre Lukas Hofer, sul podio nella short individual di questo fine-settimana, ha grandi motivazioni per dare un seguito a quanto di buono già fatto.
Tra le donne spetterà, come al solito, a Lisa Vittozzi e a Dorothea Wierer trovare le giuste sensazioni sugli sci stretti e al poligono per massimizzare le proprie prestazioni. Gare che si presentano aperte a qualsiasi risultato, nella considerazione che le assenze saranno diverse, vista la vicinanza con la rassegna a Cinque Cerchi.
Le due Mass Start di biathlon a Nove Mesto (Cechia), in programma domenica 25 gennaio, non saranno trasmesse in diretta tv in chiaro. Le gare saranno però visibili in diretta streaming a pagamento su Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport. OA Sport vi offrirà le DIRETTA LIVE testuali.
A CHE ORA IL BIATHLON OGGI
Domenica 25 gennaio
Ore 15:15 15 km Mass Start uomini a Nove Mesto na Morave (Cechia)
Ore 18:15 12.5 km Mass Start donne a Nove Mesto na Morave (Cechia)
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON NOVE MESTO 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport
Diretta testuale: OA Sport
STARTLIST SINGLE MASS START UOMINI NOVE MESTO
1 GIACOMEL Tommaso ITA 1 31
2 PERROT Eric FRA 2 90
3 SAMUELSSON Sebastian SWE 3
4 BOTN Johan-Olav NOR 4 29
5 FILLON MAILLET Quentin FRA 6 24
6 PONSILUOMA Martin SWE 7 20
7 JACQUELIN Emilien FRA 8 75
8 WRIGHT Campbell USA 13 27
9 FREY Isak Leknes NOR 14 13
10 HOFER Lukas ITA 15 65
11 CLAUDE Fabien FRA 16 14
12 HORN Philipp GER 17
13 NELIN Jesper SWE 18
14 HORNIG Vitezslav CZE 19 18
15 LOMBARDOT Oscar FRA 22 55
16 KRCMAR Michal CZE 23 21
17 BURKHALTER Joscha SUI 24
18 SEPPALA Tero FIN 25 12
19 NEVLAND Martin NOR 40 50
20 CLAUDE Emilien FRA 44 45
21 REES Roman GER 54 41
22 ASPENES Sverre Dahlen NOR 37 37
23 BIRKENTALS Renars LAT 35 34
24 RIETHMUELLER Danilo GER 36 30
25 PFUND Leonhard GER 63 28
26 MANDZYN Vitalii UKR 28 26
27 STEFANSSON Malte SWE 34 25
28 SHAMAEV Dmitrii ROU 66 23
29 HEIKKINEN Arttu FIN 67 22
30 BADACZ Konrad POL 38 19
STARTLIST SINGLE MASS START DONNE NOVE MESTO
JEANMONNOT Lou FRA 1 75
2 MINKKINEN Suvi FIN 2 19
3 MAGNUSSON Anna SWE 5 55
4 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 7 90
5 BENED Camille FRA 8
6 VITTOZZI Lisa ITA 9 34
7 WIERER Dorothea ITA 10 16
8 PREUSS Franziska GER 11 65
9 MICHELON Oceane FRA 12 24
10 SIMON Julia FRA 13 37
11 BASERGA Amy SUI 14 29
12 HAUSER Lisa Theresa AUT 16 13
13 RICHARD Jeanne FRA 18 3
14 ERMITS Regina EST 19
15 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 20 22
16 KLEMENCIC Polona SLO 23 5
17 VOBORNIKOVA Tereza CZE 25 31
18 HAECKI-GROSS Lena SUI 47 50
19 STEINER Tamara AUT 59 45
20 SKAR Siri NOR 52 41
21 SIDOROWICZ Natalia POL 44 30
22 IRWIN Deedra USA 29 28
23 MEIER Lea SUI 34 27
24 GASPARIN Aita SUI 66 26
25 FICHTNER Marlene GER 64 25
26 PLECHACOVA Ilona CZE 73 23
27 REMENOVA Maria SVK 70 21
28 DMYTRENKO Khrystyna UKR 43 20
29 LEHTONEN Venla FIN 53 18
30 METTLER Lydia SUI 78 17