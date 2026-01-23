A che ora gli sport invernali oggi: programma 23 gennaio, tv, streaming

Oggi, venerdì 23 gennaio, saranno di scena diversi sport invernali: proseguiranno le gare di Coppa del Mondo per lo sci alpino, il biathlon, lo slittino, lo sci freestyle, il salto con gli sci, e lo snowboard. Si terranno, inoltre, i Mondiali di volo.

A Kitzbuehel (Austria), si apriranno le gare della tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma il superG maschile, che scatterà alle ore 11.30. Saranno nel complesso 9 gli italiani al via del superG di Kitzbuehel: Guglielmo Bosca partirà col 2, Dominik Paris col 6, Giovanni Franzoni col 7, Mattia Casse col 19, Christof Innerhofer col 24, Marco Abbruzzese col 40, Benjamin Jacques Alliod col 46, Florian Schieder col 49 e Max Perathoner col 54.

Saranno cinque le azzurre al via della 12.5 km short individual femminile di Nove Mesto Na Morave, in Cechia, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: l’azione scatterà alle ore 18.15, e tra le cinque italiane in gara ci saranno, ovviamente, anche Dorothea Wierer, inserita nel gruppo rosso, con il pettorale numero 36, che scatterà alle ore 18:33:00, e Lisa Vittozzi, inserita a sua volta nel gruppo rosso, con il pettorale numero 42, che sarà al via alle ore 18:36:00.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Venerdì 23 gennaio

8.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Sapporo: qualificazioni HS137 femminile – Nessuna copertura tv / streaming

9.00 Snowboard, Coppa del Mondo Simonhohe: qualificazioni PGS maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

10.00 Slittino, Coppa del Mondo Oberhof: singolo maschile – discovery+

11.30 Slittino, Coppa del Mondo Oberhof: singolo femminile – discovery+

11.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Kitzbuehel: superG maschile – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

12.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo Goms: qualificazioni team sprint tl maschile e femminile – discovery+

13.00 Snowboard, Coppa del Mondo Simonhohe: PGS maschile e femminile – Rai Play Sport 1, discovery+

13.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Veysonnaz: skicross maschile e femminile – Rai Sport HD, Rai Play, discovery+, al termine dello sci alpino anche su Eurosport 2 HD e DAZN

14.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo Goms: team sprint tl maschile e femminile – Rai Sport HD, Rai Play Sport 2, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

16.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo/Mondiali Volo Oberstdorf: HS235 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

18.15 Biathlon, Coppa del Mondo Nove Mesto Na Morave: 12.5 km short individual femminile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

18.30 Speed skating, Coppa del Mondo Inzell: 500 e 1500 uomini e donne – discovery+, YouTube Skating ISU