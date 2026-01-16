A che ora gli sport invernali oggi: programma 18 gennaio, tv, streaming

Oggi, venerdì 16 gennaio, saranno di scena diversi sport invernali: proseguiranno le gare di Coppa del Mondo per lo sci alpino, il biathlon, lo slittino, lo sci freestyle, il salto con gli sci, e la combinata nordica.

La terza gara del programma di Ruhpolding, in Germania, sede della quinta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, vedrà andare in scena alle ore 14.30, la 7.5 km sprint femminile: saranno 105 le atlete complessivamente al via.

L’Italia sarà protagonista con cinque azzurre: a rappresentare i colori del Bel Paese saranno Hannah Auchentaller con il pettorale numero 5, Michela Carrara con il 31, Lisa Vittozzi con il 52, Dorothea Wierer con il 64 e Linda Zingerle con il 77.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Venerdì 16 gennaio

3.45 Snowboard, Coppa del Mondo Dongbeija: qualificazioni cross maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

8.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Sapporo: qualificazioni HS137 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

9.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Zhangjiakou: HS140 femminile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

9.30 Skeleton, Coppa del Mondo Winterberg: gara femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

9.45 Combinata nordica, Coppa del Mondo Oberhof: PCR femminile – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Tarvisio: 2a prova discesa femminile – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Slittino, Coppa del Mondo Oberhof: Nations Cup – Nessuna copertura tv / streaming

11.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo Oberhof: PCR maschile – Nessuna copertura tv / streaming

12.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Wengen: superG maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

13.00 Skeleton, Coppa del Mondo Winterberg: gara maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

13.30 Pattinaggio artistico, Europei: rhythm dance danza sul ghiaccio – discovery+, dalle 13.25 Eurosport 2 HD, DAZN, dalle 15.45 Rai Sport HD, Rai Play

13.30 Short track, Europei: qualificazioni sessione 1 – YouTube Skating ISU

14.30 Biathlon, Coppa del Mondo Ruhpolding: 7.5 km sprint femminile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

16.30 Short track, Europei: qualificazioni sessione 2 – YouTube Skating ISU

17.00 Skeleton, Coppa del Mondo Winterberg: staffetta a squadre – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

17.00 Snowboard, Coppa del Mondo Laax: qualificazioni slopestyle maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

18.00 Sci alpinismo, Coppa del Mondo Courchevel: vertical maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

19.00 Pattinaggio artistico, Europei: free program individuale femminile – discovery+, Eurosport 2 HD, DAZN, dalle 19.55 Rai Sport HD, Rai Play

20.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo: moguls maschili e femminili – discovery+