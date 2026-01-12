LIVE Musetti-Zverev, Australian Open opening week in DIRETTA: il n.5 del mondo torna in campo contro il n.3

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e Benvenuti alla Diretta LIVE della partita di esibizione, antipasto degli Australian Open 2026 che vede impegnati Lorenzo MUSETTI e Alexander Zverev.

Partita che arriva pochi giorni prima dell’inizio ufficiale del tabellone principale del primo Slam stagionale e funge quindi da test probante per il carrarino che viene dall’ottima settimana di Hong Kong, in cui ha vinto il doppio e ha perso in finale nel singolo. Vediamo soprattutto come avrà recuperato dalle fatiche fisiche, visto che aveva accusato durante la finale contro Bublik un leggero problema all’avambraccio.

Per la verità gli Australian Open già sono cominciati, con le qualificazioni maschili e femminili che imperversano a Melbourne Park e dove gli italiani stanno sorprendendo. Il tabellone principale vedrà il suo incipit nella giornata di domenica, per la verità nella notte (01 italiane) tra sabato e domenica appunto. Musetti potrebbe esordire quindi tra appena 4 giorni.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta LIVE della partita di esibizione, antipasto degli Australian Open 2026 che vede impegnati Lorenzo MUSETTI e Alexander Zverev.