Yuri Romanò miglior marcatore del campionato russo! Pokerissimo del Fakel e il mercato si riaccende…

Il Fakel Novy Urengoy aveva incominciato la stagione in maniera decisamente lacunosa: due vittorie e otto sconfitte nelle prime dieci giornate della Super League (il massimo campionato russo di volley maschile), con tanto di penultimo posto in classifica e tanti campanelli d’allarme in seno a una squadra molto ambiziosa. Nelle ultime tre settimane, però, i ragazzi di coach Roman Empolov si sono scatenati e hanno infilato cinque successi consecutivi!

Nell’ordine: 3-1 in casa dell’Orenburg (il 7 dicembre), 3-1 nella tana della Lokomotiv Novosibirsk (il 10 dicembre), 3-1 di fronte al proprio pubblico contro lo Zenit San Pietroburgo (il 14 dicembre), 3-2 tra le mura amiche del Kemovo (il 19 dicembre) e 3-1 casalingo contro il MGTU Mosca (il 27 dicembre). Il Fakel è così risalito al nono posto con 21 punti e si è ributtato nella mischia per accedere ai playoff: le prime quattro si qualificheranno direttamente ai quarti di finale, mentre le formazioni tra il quinto e il 12mo posto disputeranno un preliminare.

Si è così concluso il girone d’andata e si tornerà in campo il 4 dicembre per la trasferta contro la Dinamo-Lo. Lungo riepilogo necessario per inquadrare al meglio il momento che sta vivendo Yuri Romanò, il miglior opposto degli ultimi Mondiali vinti con l’Italia. L’attaccante brianzolo si è sempre distinto a livello individuale anche quando la squadra viaggiava nei bassifondi del torneo e ha ulteriormente alzato l’asticella nell’ultimo mese, sfondando il muro dei 300 punti ed ergendosi a miglior realizzatore assoluto della Super League con 320 punti all’attivo.

Alla sua prima stagione in Russia dopo aver lasciato Piacenza, Yuri Romanò ha ribadito il proprio talento (sempre impattante in Nazionale) e il volley mercato si sarebbe mosso. Come riporta la Gazzetta dello Sport, sul 28enne mancino si sarebbero attivati Civitanova, Modena e Milano: i meneghini dovrebbero sostituire il belga Ferre Reggers (ormai pronto per trasferirsi a Perugia), i cucinieri potrebbero inserirlo nel promettente tridente con i fratelli Nikolov, i Canarini cercano un uomo di impattante per rilanciare le proprie ambizioni.