Yeman Crippa faro azzurro nella 10 km della BOclassic. Africani favoriti a Bolzano

Giornata di vigilia in vista della 51ma edizione della BOclassic Alto Adige, grande classica di San Silvestro che va in scena sulle strade del centro di Bolzano. In campo femminile la stella più attesa è sicuramente Nadia Battocletti, mentre nella gara maschile l’Italia si affiderà soprattutto a Yeman Crippa per provare a vincere o almeno a salire sul podio.

Il 29enne trentino, già campione europeo dei 10.000 e della mezza maratona, è reduce da tre terzi posti consecutivi alla BOclassic e punta quindi al suo primo successo nel prestigioso evento altoatesino. L’azzurro, reduce da una stagione deludente per quanto riguarda le Maratone affrontate, si cimenterà quindi sulla distanza dei 10 km dovendo vedersela con alcuni avversari di alto livello.

Fari puntati in primis sull’etiope Yomif Kejelcha, argento mondiale dei 10.000 metri, ma hanno ambizioni importanti anche il keniano Charles Rotich (terzo nella passata edizione della BOclassic) ed il sudafricano Maxime Chaumeton oltre al vincitore di un anno fa Telahun Haile Bekele. “Sono in forma, correre in Italia mi piace molto. Spero di vincere di nuovo, anche se quest’anno sarà più difficile, contro atleti di altissimo livello“, le parole dell’etiope durante la presentazione dell’evento.

Nella start list della gara maschile figurano anche tra i vari italiani il campione italiano della mezza Badr Jaafari, fresco vincitore in quel di Firenze al debutto assoluto in Maratona, ed il campione nazionale di cross Luca Alfieri. Assente invece Pietro Riva, che ha dato forfait per influenza.