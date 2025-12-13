Tennis
WTA Auckland 2026, Elisabetta Cocciaretto ai nastri di partenza per scalare la classifica mondiale
Elisabetta Cocciaretto programma il suo 2026, avendo come obiettivo recuperare le posizioni in classifica mondiale con l’obiettivo di essere nel corso dell’anno testa di serie in uno Slam. Il target della marchigiana è un po’ questo, visto quanto fatto vedere in passato.
Una giocatrice afflitta da tanti/troppi problemi fisici di varia natura che l’hanno portata più volte a fermarsi. Un tennis complicato il suo, giocando sovente di controbalzo nel tentativo di rubare il tempo all’avversaria, sfruttando anche i colpi potenti di chi è dall’altra parte della rete.
Attualmente n.81 WTA, col picco di n.29 il 21 agosto del 2023, la tennista nostrana inizierà il suo cammino dal torneo WTA250 di Auckland, sul cemento neozelandese, in programma dal 5 all’11 gennaio dell’anno venturo. La stagione in terra oceanica caratterizzerà le prime settimane della nuova annata e Cocciaretto si augura di ottenere quei risultati che le possano consentire di salire in graduatoria.
Un torneo non semplice, considerato il roster delle partecipanti. L’ucraina Elisa Svitolina è la n.1 del seeding, a precedere l’americana Emma Navarro, la talentuosa statunitense Iva Jovic e la filippina Alexandra Eala. Vedremo se la giocatrice tricolore riuscirà a fare strada nel percorso di avvicinamento agli Australian Open, previsti dal 18 gennaio al 1° febbraio.
WTA AUCKLAND 2026
1. Elina Svitolina (14)
2. Emma Navarro (15)
3. Iva Jovic (35)
4. Alexandra Eala (52)
5. Janice Tjen (53)
6. Magda Linette (55)
7. Xinyu Wang (56)
8. Peyton Stearns (63)
9. Sonay Kartal (69)
10. Donna Vekic (70)
11. Francesca Jones (74)
12. Varvara Gracheva (77)
13. Camila Osorio (78)
14. Renata Zarazua (79)
15. Elisabetta Cocciaretto (81)
16. Petra Marcinko (82)
17. Caty McNally (83)
18. Ella Seidel (84)
19. Alycia Parks (85)
20. Lulu Sun (90)
21. Panna Udvardy (91)
22. Sara Bejlek (92)