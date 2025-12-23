Wout van Aert sconfitto in volata al Superprestige. Sprint lunghissimo, rinviato l’appuntamento con la vittoria

Mathieu van der Poel non ha preso parte alla tappa del Superprestige, circuito mondiale di ciclocross, andata in scena nel fango di Heusden-Zolder (Belgio). Il fuoriclasse olandese, reduce da tre vittorie in tre giorni (in Coppa del Mondo ad Anversa e a Koksijde il 20-21 dicembre, ieri nell’X2O Trofee di Badkamers), non aveva previsto questo evento in programma e così ha lasciato il via libera ai suoi principali rivali nella specialità.

Si pensava a una stoccata del belga Wout van Aert dopo il settimo posto di Anversa e la seconda piazza di ieri, ma il padrone di casa non è riuscito ad alzare le braccia al cielo. L’alfiere del Team Visma | Lease a Bike è andato all’attacco insieme all’olandese Tibor Del Grosso e la vittoria si è decisa in una lunga volata su asfalto dopo quasi un’ora di fatica tra gli sterrati.

Il portacolori della Alpecin-Deceuninck ha fatto valere un migliore spunto in volata e ha prevalso con mezza ruota di margine nei confronti di van Aert. A seguire, attardato di una dozzina di secondi, un terzetto belga composto da Michael Vanthourenhout, Niels Vandeputte, Joran Wyseure, mentre Filippo Fontana ha chiuso al nono posto con un ritardo di 35 secondi. Wout van Aert tornerà protagonista il 28 dicembre in Coppa del Mondo a Dendermonde, mentre van der Poel tornerà in scena un paio di giorni prima a Gavere.