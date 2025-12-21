Wout Van Aert: “Le gambe sono al punto che speravo, è stata una buona gara per cominciare”

Ritorno alle gare positivo per Wout Van Aert, ieri all’esordio nella Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026. Ad Anversa, a tre mesi esatti dalla sua ultima prova su strada, il belga è tornato a disputare una prova nel fango, nonostante una condizione non perfetta. Il risultato non è stato entusiasmante (settimo posto finale) ma il tre volte campione del mondo può comunque ritenersi soddisfatto della sua prestazione.

La gara è stata dominata dal grande rivale Mathieu Van der Poel che ha preso il largo nei giri iniziali andando a vincere con un gap importante. Non si è dunque assistito al duello tra i due ma Van Aert ha comunque lottato fino alla fine. Il corridore del Team Visma, nel momento decisivo della corsa, è stato infatti vittima di una foratura che lo ha estromesso dalla lotta per il podio.

La dura gara ha però pesato sulla forma del belga che ha rinunciato alla tappa di Koksijde, in programma oggi. Come riportato da cyclingpronet, Van Aert ha così commentato il suo ritorno alle gare: “Sono abbastanza stanco. È stata dura, ma complessivamente mi sono sentito bene. Avevo una buona occasione di finire sul podio, ma la foratura l’ha compromessa. A un certo punto, avevo un certo vantaggio sugli altri che lottavano per il podio e sentivo che stavo andando bene”.

“Le gambe sono al punto che speravo, ma la mia tecnica ha lasciato abbastanza a desiderare. Spero di riuscire a migliorarla nelle gare che verranno. Alla partenza contavo sul fatto di trovare spazio all’esterno della prima curva e ci sono riuscito, ma da lì mi sono trovato in debito di ossigeno. Poi, quando Van der Poel ha accelerato la mia mente diceva ‘prova a seguirlo’, ma le mie gambe proprio non ce la facevano. Di certo, le cose non sono andate migliorando con il passare dei chilometri. Ma è stata una buona gara per cominciare. Questi sforzi mi aiuteranno a crescere, perché finora non mi sono allenato in maniera specifica per queste cose”, ha poi concluso Van Aert.