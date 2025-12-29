Wout Van Aert dopo il sesto posto a Dendermonde: “Vincere è sempre difficile, la mia condizione non era perfetta”

Si è conclusa ieri a Dendermonde, in Belgio, l’ottava tappa della Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026. In assenza del sette volte campione del mondo Mathieu Van der Poel, la vittoria sul difficile circuito fangoso è stata conquistata dal padrone di casa Thibau Nys. Il belga, dopo le due vittorie nei primi due appuntamenti, torna a vincere in CdM.

Quella di ieri doveva essere però la giornata di Wout Van Aert, alla sua terza gara dopo il rientro. Il corridore della Visma Lease a Bike non ha però stupito ed ha anzi concluso la sua prova in un’anonima sesta posizione. Il belga aveva un’ottima chance di tornare al successo, soprattutto con l’assenza del rivale Van der Poel, ma la sua condizione non sembra ancora al 100%.

Ai microfoni di WielerFlits, Van Aert ha così commentato la sua performance: “C’è stato un momento in cui le cose si sono messe male. Non volevo essere in testa in vista dell’arrivo e ho rallentato. Prima che potessi reagire, mi sono trovato sesto anziché secondo. Gli altri hanno accelerato, si è aperto un po’ di spazio e per me la corsa era finita”.

“Sicuramente avrei voluto un risultato migliore rispetto a un sesto posto. Ma vincere è sempre difficile e non vedevo questa gara come un’opportunità imperdibile.S e non c’è Van der Poel, chiaramente aumentano le possibilità di vincere. Ma anche battere gli altri rimane comunque difficile. La gara è stata difficile, i migliori 10 erano sempre vicini e avrebbe potuto finire con un risultato diverso rispetto a quello che si è visto. Le mie sensazioni però non erano delle migliori, sicuramente non come quelle delle gare precedenti. Faticavo quando c’erano attacchi esplosivi e non ero abbastanza aggressivo. Spero che le cose migliorino nei prossimi giorni”, ha poi concluso il belga.