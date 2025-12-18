World Tennis League, Badosa e Monfils sugli scudi. Medvedev trascina i Falcons

La World Tennis League, manifestazione in corso di svolgimento a Bangalore, in India, conclude i match valevoli per la seconda giornata. Nel primo incontro la spagnola Paula Badosa e il francese Gael Monfils trascinano la propria squadra al netto successo, mentre nel secondo è il russo Daniil Medvedev ad essere decisivo per la vittoria dei Falcons.

L’incontro tra Kites e Eagles si apre con il travolgente 6-1 rifilato dalla spagnola Paula Badosa all’ucraina Marta Kostyuk. L’iberica deve ricorrere ai vantaggi in un solo gioco e chiude i conti al secondo set point. Nel match di doppio misto Paula Badosa e Gael Monfils regolano il tandem Dhakshineswar Suresh-Marta Kostyuk 6-3 in trentasette minuti e portano il punteggio sul 12-4.

Il dominio Eagles continua nel doppio maschile. La coppia Monfils/Nagal supera Kyrgios/Suresh per 6-3 in poco più di mezz’ora e dilata il vantaggio sul 18-7. A risultato ormai acquisito, nel set più combattuto, Nagal doma Suresh 7-6(6) in cinquantaquattro minuti e fissa il 25-13 finale per il suo team.

Il match tra Falcons e Hawks si apre con il travolgente 6-2 che l’ucraina Elina Svitolina rifila alla polacca Magda Linette in quindici minuti. Il doppio misto riequilibra la situazione grazie al successo di Bopanna/Linette che superano 6-3 il duo Bhambri/Rajeshwaran Revathi e accorciano sul 9-8.

Il doppio maschile segna il sorpasso dei Falcons. Bopanna/Medvedev regolano il duo Bhambri/Shapovalov 6-3 in trenta minuti. A decidere l’incontro la partenza lanciata del duo indiano-russo che strappa il servizio due volte ai rivali per involarsi sul 5-1, perde i successivi due giochi, ma chiude i conti al quarto set point. Il russo è poi glaciale nel sigillare la vittoria della sua squadra grazie al 6-4 con cui piega la resistenza del canadese in soli ventisei minuti fissando il punteggio finale sul 20-16 per i Falcons. Domani si torna in campo per l’ultimo turno della fase a gironi con Eagles-Hawks e Falcons-Kites.