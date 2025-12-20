World Tennis League 2025, vittoria dei Kites nella finale contro gli Eagles: decisivo il derby indiano tra Suresh e Nagal

Signore e signori, calato il sipario sulla quarta edizione della World Tennis League, torneo di esibizione di tennis a squadre. All’‘SM Krishna Tennis Stadium di Bangalore (India), si sono sfidate nell’atto conclusivo le formazioni dei Kites e degli Eagles. Nick Kyrgios, Dhakshineshwar Suresh, Marta Kostyuk e Ankita Raina a rappresentare il primo team mezionato; Gael Monfils, Sumit Nagal, Paula Badosa e Shrivalli Bhamidipaty il secondo.

Un format particolare in una finale che si sviluppata su quattro set: uno di singolare maschile, uno di singolare femminile, uno di doppio maschile, uno di doppio misto. Il punteggio del match è determinato dal numero di game vinti. Un confronto molto equilibrato, vinto dai Kites col punteggio di 22-19.

Le danze si sono aperte con la prevedibile vittoria nel singolare femminile di Kostyuk opposta a Bhamidipaty. Una vittoria per 6-4 dell’ucraina che ha dato il proprio contributo alla propria squadra. Nel doppio misto gli Eagles hanno risposto presente, con l’affermazione della coppia Monfils/Bhamidipaty, a segno 6-3 contro Kostyuk/Suresh. Alcune giocate sopraffine del francese hanno deliziato la platea.

I Kites, però, hanno reagito nel doppio maschile, con Kyrgios a trascinare il suo compagno di doppio, Suresh, opposti a Monfils e a Nagal. La coppia formata dall’australiano e dall’indiano si è trovata anche avanti 5-0, avendo un po’ il braccino in dirittura d’arrivo, ma comunque chiudendo sul 6-3. L’epilogo c’è stato nella confronto del singolare maschile tutto indiano Suresh e Nagal. Due giocatori opposti: le capacità al servizio dell’uno opposte a quelle in risposta dell’altro. La conclusione è stata al tie-break e Suresh l’ha spuntata 7-4.