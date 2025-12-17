World Tennis League 2025: si parte a Bengaluru, subito protagonisti Svitolina e Monfils

Debutta oggi la quarta edizione dell’esibizione World Tennis League, che passa dalle parti di Bengaluru, anche nota come Bangalore, dopo che negli scorsi anni è passata da Dubai ed Abu Dhabi. E anche con signori nomi, da Novak Djokovic e Aryna Sabalenka in giù. Vi hanno partecipato anche Andreas Seppi, in una versione da ormai ufficialmente ritirato da poche settimane, e Jasmine Paolini.

Quest’oggi sono andate in scena le sfide dei primi due incontri, quelli tra Hawks e Kites e tra Eagles e Falcons. Partiamo da Hawks-Kites: il calendario comincia con i match femminili, e nel primo Maaya Rajeshwaran ed Elina Svitolina battono Ankita Raina e Marta Kostyuk per 7-5. Le due ucraine, poi, “lasciano” le due indiane per sfidarsi tra loro, ed è un altro 7-5 per Svitolina che vale il 14-10 Hawks. Subito dopo accorciano Nick Kyrgios e Dhakshineswar Suresh, che superano Denis Shapovalov e Yuki Bhambri per 6-4; 18-16 Hawks. Non scende però in campo l’australiano in singolare, lasciando che sia Suresh ad avere a che fare con il canadese. Risultato: 7-5 e definitivo 25-21 (come si evince, conta la somma game con qualche distinguo).

Quindi, Eagles-Falcons. Prime a scendere in campo Magda Linette e Paula Badosa, con Linette che subito porta in vantaggio i Falcons per 6-4. La polacca e la spagnola, poi, si fanno affiancare in un doppio misto da Rohan Bopanna e Sumit Nagal rispettivamente: vincono Badosa/Nagal per 6-1, ed è 7-10 Eagles. Bopanna, poi, ritorna in campo assieme a Daniil Medvedev, mentre Nagal ha di fianco Gael Monfils: 6-2 per la coppia russo-indiana e 13-12 Falcons. Il francese, però, chiude tutto battendo l’ex numero 1 per 6-3 e dando agli Eagles il 18-16 vincente.

Domani si torna in campo con Eagles-Kites e Falcons-Hawks, quindi sarà la volta di Eagles-Hawks e Falcons-Kites venerdì. Sabato, invece, la finale: il tutto sempre organizzato sulla distanza dei quattro match.

RISULTATI WORLD TENNIS LEAGUE OGGI

HAWKS-KITES 25-21

Svitolina (UKR)/Rajeshwaran Revathi (IND)-Kostyuk (UKR)/Raina (IND) 7-5

Svitolina (UKR)-Kostyuk (UKR) 7-5

Shapovalov (CAN)/Bhambri (IND)-Kyrgios (AUS)/Suresh (IND) 4-6

Shapovalov (CAN)-Suresh (IND) 7-5

EAGLES-FALCONS 18-16

Linette (POL)-Badosa (ESP) 6-4

Linette (POL)/Bopanna (IND)-Badosa (ESP)/Nagal (IND) 1-6

Medvedev/Bopanna (IND)-Monfils (FRA)/Nagal (IND) 6-2

Medvedev-Monfils (FRA) 3-6

Classifica

1 Haswks 25

2 Kites 21

3 Eagles 18

4 Falcons 16