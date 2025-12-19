World Tennis League 2025: Eagles-Kites la finale, indiani sugli scudi da Nagal in giù

Si è chiuso il terzo giorno della World Tennis League a Bengaluru (alias Bangalore), esibizione giunta alla quarta edizione e che per la prima volta approda in India, con il relativo approdo di diversi giocatori di casa. Che, poi, sono quelli che oggi danno il maggior contributo a rendere le cose di un certo livello per il pubblico locale.

Si comincia con la sfida Eagles-Hawks, e in particolare con il doppio misto Gael Monfils/Shrivalli Bhamidipaty-Elina Svitolina/Yuki Bhambri: in buona sostanza, a finire contro sono marito e moglie (Monfils e Svitolina). Il confronto lo vincono Svitolina/Bhambri 6-4, mandando avanti gli Hawks.

Di qui in avanti, però, i set singoli li vincono tutti gli Eagles. Sumit Nagal è nettissimo su Denis Shapovalov (il canadese subisce un 6-1), Bhamidipaty batte 6-2 Maaya Rajeshwaran Revathi (16 anni, attuamlente numero 642 WTA), infine la stessa, con Paula Badosa, completa il triplo sforzo superando Svitolina/Rajeshwaran per 6-3. Totale: 22-12 Eagles.

Successivamente, in campo ci vanno Kites e Falcons. Iniziano le danze Marta Kostyuk e Magda Linette: in questo caso l’ucraina supera la polacca per 6-4 e poi torna in campo per il doppio misto con Dhakshineswar Suresh. E si tratta di un altro 6-4 contro Sahaja Yamalapalli e Rohan Bopanna.

A sua volta, Suresh gioca il doppio maschile con Nick Kyrgios, ma la coppia indiano-austaliana perde con quella indiano-russa formata da Rohan Bopanna e Daniil Medvedev per 6-7. A quel punto, però, sorpresa finale: Suresh batte proprio Medvedev 6-4 ed è 24-19 finale per i Falcons.