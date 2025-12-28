World Tennis Continental Cup 2025, successi di Vacherot e Rybakina: il Team World resta in vantaggio

Il Team World resta in vantaggio di 2 punti sul Team Europe, sullo score di 9-7, dopo 8 dei 10 match della World Tennis Continental Cup 2025, torneo d’esibizione in corso a Shenzhen, in Cina: nella notte italiana successi del monegasco Valentin Vacherot per il Vecchio Continente e della kazaka Elena Rybakina per il Resto del Mondo.

Nel primo singolare in programma il monegasco Valentin Vacherot supera il padrone di casa cinese Zhang Zhizhen con lo score di 6-3 7-6 (3), portando momentaneamente in vantaggio l’Europa sul 7-6. Nel primo set il monegasco trova il break nel secondo game e scappa subito sul 3-0 non pesante, difendendo il margine fino al 6-3 conclusivo. Nella seconda frazione i ruoli si invertono, con il cinese che strappa il servizio all’avversario nel secondo game ed allunga poi sul 3-0. Nel settimo gioco, però, arriva il controbreak di Vacherot, che dall’1-4 riesce poi a riagganciare l’avversario sul 4-4. L’equilibrio non si spezza più e si va al tiebreak, dove il monegasco porta a casa il successo per 7-3.

Nel secondo singolare, però, il Resto del Mondo torna in vantaggio sul 9-7 grazie alla vittoria della kazaka Elena Rybakina, che batte l’elvetica Belinda Bencic con lo score di 6-3 6-4. Nel primo set Rybakina parte meglio dell’avversaria e nel secondo gioco strappa la battuta alla svizzera, portandosi poi sul 3-0 non pesante. La kazaka conserva il break di margine senza particolari patemi ed incamera la frazione sul 6-3. Nella seconda partita lo strappo decisivo arriva nel quinto game, a trenta, con Rybakina che si porta sul 3-2 e poi conferma il break, allungando sul 4-2. La kazaka tiene anche i due successivi turni al servizio e conquista la vittoria sul 6-4.