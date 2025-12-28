Tennis
World Tennis Continental Cup 2025, Flavio Cobolli battuto da Andrey Rublev in un match ininfluente
A punteggio ormai acquisito, diviene soltanto più rotonda l’affermazione del Team World sul Team Europe, sconfitto per 15-7 nella World Tennis Continental Cup 2025: a Shenzhen, in Cina, nell’ultimo singolare in programma, l’azzurro Flavio Cobolli esce sconfitto dalla sfida contro il russo Andrey Rublev, vittorioso per 6-3 6-4.
Nel primo set l’equilibrio si spezza nel quarto game, quando Rublev strappa a zero la battuta a Cobolli, ma l’azzurro reagisce subito e firma l’immediato controbreak, ancora a zero, prima di trovare l’aggancio sul 3-3. Da quel momento, però, il russo domina, vincendo dodici degli ultimi tredici punti giocati nel parziale, inframmezzati soltanto da un ace dell’azzurro, e così Rublev, grazie al break a quindici nell’ottavo game, incamera la frazione sul 6-3.
Nella seconda partita il canovaccio cambia, con l’azzurro che nel secondo game strappa la battuta a trenta al russo, scappando poi sul 3-0 non pesante. La situazione, però, si ribalta in maniera repentina, con il russo che trova il controbreak a quindici nel quinto game, opera l’aggancio sul 3-3, e poi toglie ancora il servizio a Cobolli, a trenta, per passare a condurre sul 4-3. Rublev tiene il servizio e scappa sul 5-3, l’azzurro resta aggrappato all’incontro, ma il russo cancella la palla per il controbreak ed al terzo match point chiude i conti sul 6-4.