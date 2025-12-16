WEC, Ferrari festeggia il Mondiale con i propri tifosi per le vie di Maranello

Ferrari si prepara per festeggiare il Mondiale piloti e costruttori ottenuto nel FIA World Endurance Championship con i propri tifosi a Maranello. Giovedì 18 dicembre i piloti del team Ferrari – AF Corse incontreranno i dipendenti dell’azienda fondata nel 1947 prima di sfilare per le strade pubbliche.

Il programma prevede una parata all’interno della sede della Ferrari, successivamente intorno alle alle ore 14.00 circa le auto passeranno sotto l’arco storico di Via Abetone Inferiore. A quel punto gli equipaggi transiteranno da via Enzo Ferrari e dopo aver attraversato la sede della Scuderia Ferrari approderanno in Via Gilles Villeneuve (nel comune di Fiorano Modenese) e in via Alfredo Dino Ferrari sino al Museo Ferrari di Maranello.

La Ferrari n. 51 campione del mondo piloti di Alessandro Pier Guidi/ James Calado/ Antonio Giovinazzi e la gemella n. 50 di Nicklas Nielsen/ Antonio Fuoco/Miguel Molina potranno essere ammirate dai tifosi, i protagonisti effettueranno dopo la sfilata una sessione d’autografi.

L’iniziativa che segue quanto fatto nel 2023 in occasione dell’affermazione nella 24 Ore Le Mans (quella del centenario) chiude una stagione di successi per il marchio di Maranello, chiaramente all’esterno della massima formula.

Ferrari ha vinto per la prima volta il Mondiale piloti nel FIA WEC ed ha riportato il titolo costruttori per la prima volta in 53 anni. Il tricolore è sventolato per la terza volta consecutiva anche a Le Mans grazie alla 499P n. 83 AF Corse di Phil Hanson/Yifei Ye/Robert Kubica.

Nel 2025 ricordiamo anche l’affermazione di Antonio Fuoco nella FIA GT World Cup a Macau oltre al podio ottenuto a Le Mans in LMGT3 e nella 24h di Spa (classifica assoluta). Menzione anche per il secondo posto finale in LMGT3 con la 296 GT3 di Simon Mann/François Heriau/Alessio Rovera.