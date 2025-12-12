WEC, BMW completa anche la squadra in LMGT3. Niente Valentino Rossi

BMW ha confermato i piloti che correranno con WRT nel FIA World Endurance Championship 2026 nella classe LMGT3. Due M4 GT3 EVO sono attese in pista come accaduto negli ultimi anni, confermata l’assenza di Valentino Rossi che si concentrerà su altri programmi.

Ancora non conosciamo gli impegni del ‘Dottore’ che certamente non sarà della partita nelle varie tappe del FIA WEC. Atteso quindi un ritorno nel GT World Challenge Europe Powered by AWS (GTWC Europe) e la partecipazione in alcune tappe dell’Intercontinental GT Challenge (IGTC) come accaduto negli ultimi anni.

Non è da escludere in ogni caso la presenza dell’ex centauro nella competizione più importante del FIA WEC: la 24h Le Mans. WRT e BMW potrebbero infatti presentare una richiesta per un posto nell’entry list, una domanda che deve successivamente deve essere confermata dagli organizzatori.

In attesa di scoprire i piani di Rossi, pilota che può iniziare il 2026 dall’Australia con un ritorno alla 12h di Bathurst (IGTC), Darren Leung torna con la BMW n. 32 dopo una stagione con una delle due McLaren 720S GT3 EVO di United Autosports.

Il britannico ritroverà Sean Gelael ed Augusto Farfus come accaduto nel 2024, mentre con la gemella n. 69 (ex n. 46) avremo Anthony McIntosh accanto a Parker Thompson e Dan Harper. Il nuovo terzetto sarà in azione già questo fine settimana con la partecipazione al round inaugurale dell’Asian Le Mans Series 2024/25 in Malesia.

Anche TF Sport nel frattempo ha presentato i propri equipaggi con Ben Keating pronto per tornare in azione accanto a Nicky Catsburg al volante della Chevrolet Corvette Z06 GT3.R n. 33. Gli ultimi campioni del mondo e vincitori della 24h Le Mans della classe LMGTE Am guideranno nel Mondiale insieme a Jonny Edgar, pronto per la seconda stagione con la compagine inglese legata a General Motors.

Completamente differente rispetto al 2025 invece l’equipaggio n. 34 denominato Racing Team Turkey by TF. Salih Yoluc ritrova Charlie Eastwood con la Chevy n. 34, accanto a loro il bronze driver irlandese Peter Dempsey.

Si riempie progressivamente la griglia di partenza per il prossimo FIA WEC. Di fatto resta da assegnare un sedile ad Alpine ed i due posti accanto a Yifei Ye con la Ferrari 499P AF Corse per quanto riguarda le Hypercar.

In LMGT3 restano da definire le squadre di Proton Competition Ford, Manthey Porsche, Akkodis ASP Lexus, Heart of Racing Aston Martin. Ricordiamo che in totale sono attese 35 auto in pista, diciassette nella classe regina.