WEC, 35 auto in pista nel 2026. Genesis rimpiazza Porsche

Saranno 35 le auto che parteciperanno alla prossima edizione del FIA World Endurance Championship. Genesis, marchio di lusso di Hyundai, si prepara per il debutto nella classe regina del Mondiale e della 24h Le Mans al posto di Porsche Motorsport che ha deciso di impegnarsi altrove nel 2026.

Ferrari resta presente con tre auto: la n. 51 di James Calado/Alessandro Pier Guidi/Antonio Giovinazzi, la n. 50 di Antonio Fuoco/Miguel Molina/Nicklas Nielsen e la n. 83 privata di AF Corse che per ora vede confermato il solo Yifei Ye.

Come da regolamento ogni costruttore avrà due unità nella classe regina, Ferrari è l’unica squadra ad avere un prototipo privato oltre alle due ufficiali. Genesis si unisce quindi a Cadillac, Aston Martin, BMW, Alpine, Peugeot e Toyota che porterà una versione aggiornata della propria GR010 Hybrid.

In LMGT3 compare invece il nome di Porsche accanto a quello di Manthey. La realtà che ha vinto le ultime due 24h Le Mans e gli ultimi due Mondali in GT si presenta ai nastri di partenza con la nuovissima 992 GT3-R.

Esordio atteso anche per la Ferrari 296 GT3 EVO e per la Ford Mustang GT3 EVO, rispettivamente affidate ad AF Corse ed a Proton Competition. La compagine teutonica resta come previsto in azione nonostante la rinuncia al programma privato in Hypercar con Porsche.

Garage 59 e non United Autosports gestirà le McLaren, Akkodis ASP ed Iron Lynx sono stati confermati come riferimento di Lexus (RC F GT3) e Mercedes (AMG GT3 EVO). Oltre alle due Corvette di TF Sport ed alle Aston Martin di Heart of Racing non può mancare WRT con due BMW M4 GT3 EVO.

Non è presente l’auto #46 che negli ultimi due anni ha accolto anche Valentino Rossi. Il ‘Dottore’ non ha ancora annunciato i propri programmi, ma come già detto in passato dovrebbe impegnarsi principalmente nel GT World Challenge Europe Powered by AWS. Non è da escludere in ogni caso la sola presenza alla 24h Le Mans, competizione valida per il FIA WEC che ha un’entry list differente con 62 vetture oltre all’aggiunta della classe LMP2.

Tra le squadre, oltre ad United Autosports che ha scelto di concentrarsi sul programma Hypercar 2027 di McLaren, mancano rispetto al 2025 le Iron Dames (Porsche) e Racing Spirit of Leman (Aston Martin).

In totale avremo quindi 17 Hypercar e 18 LMGT3 in ogni appuntamento, due auto per marchio in ogni classe ad eccezione di Ferrari che avrà tre Hypercar (le due ufficiali oltre alla privata n. 83). Il numero tornerà a salire nel 2027 con l’ingresso di McLaren e Ford nella classe regina.