Vuelta a España 2026, svelato il percorso della corsa a tappe iberica: partenza da Montecarlo e arrivo a Granada

Mancava all’appello. Dopo le presentazioni di ritiro del Tour de France e del Giro d’Italia dell’anno venturo, mancava all’appello la terza e ultima grande corsa a tappe della stagione, laVuelta a España. La Unipublic ha svelato le 21 tappe del percorso. Si parte con una cronometro a Montecarlo e calerà il sipario in uno scenario diverso dal solito, ovvero a Granada. Una scelta diversa da quella canonica legata a Madrid, vista l’attenzione massima data all’organizzazione del GP di F1 nella capitale spagnola che si terrà nel week end dell’11-13 settembre.

La Vuelta andrà in scena dal 22 agosto al 13 settembre, dopo aver percorso circa 3.275 km totali e per i corridori ci sarà tanto da dare sui pedali. Previsti, infatti, 7 arrivi in salita, 2 crono e montagne a iosa per chi vorrà conquistare il simbolo del primato, la Maglia Rossa.

Ci saranno fin da subito i Pirenei, col primo arrivo in salita a Font Romeu nella terza tappa. Immediatamente dopo, la carovana affronterà una frazione che si preannuncia pirotecnica ad Andorra, in considerazione del chilometraggio ridotto di 104 km. Ci sarà poco tempo per pensare e si prevedono diversi attacchi.

Circoletto rosso sulla sesta tappa, quella dello sterrato del Puerto del Bartolo, sulla settima (arrivo in salita di Valdelinares) e sulla nona (erta finale di Aitana), che potrebbero andare a definire gli equilibri nella sfida per la classifica generale. A maggior ragione, ci si aspetta questo sulle salite della Sierra de Filabres (13ª frazione), con l’arrivo a Calar Alto, e della Sierra de la Pandera a Jaén (14ª tappa) a fare quasi da antipasto rispetto a quel che accadrà nell’ultima settimana.

I 32 km della seconda cronometro da El Puerto de Santa María a Jerez de la Frontera saranno una sorta di trampolino di lancio prima delle tappe decisive di montagna. Sabato 12 settembre è prevista la tappa più importante della Vuelta a Sierra Nevada: oltre 5000 metri di dislivello con l’arrivo sul famigerato Collado del Alguacil. Nell’ultima tappa le ascese saranno ben cinque e l’arrivo all’Alhambra di Granada potrebbe essere una “liberazione”.

TAPPE VUELTA A ESPAÑA 2026

Tappa 1 – 22/08/2026 Monaco (Cronometro Individuale) 9 km

Tappa 2 – 23/08/2026 Monaco → Manosque 215 km

Tappa 3 – 24/08/2026 Gruissan → Font Romeu 166 km

Tappa 4 – 25/08/2026 Andorra la Vella → Andorra la Vella 104 km

Tappa 5 – 26/08/2026 Falset → Roquetes 171 km

Tappa 6 – 27/08/2026 Alcossebre → Castellón 176 km

Tappa 7 – 28/08/2026 Vall d’Alba → Aramón Valdelinares 149 km

Tappa 8 – 29/08/2026 Puçol → Xeraco 168 km

Tappa 9 – 30/08/2026 La Vila Joiosa → Alto de Aitana 187 km

— 31/08/2026 Giorno di riposo — —

Tappa 10 – 01/09/2026 Alcaraz → Elche de la Sierra 184 km

Tappa 11 – 02/09/2026 Cartagena → Lorca 156 km

Tappa 12 – 03/09/2026 Vera → Calar Alto 166 km

Tappa 13 – 04/09/2026 Almuñécar → Loja 193 km

Tappa 14 – 05/09/2026 Jaén → Sierra de la Pandera 152 km

Tappa 15 – 06/09/2026 Palma del Río → Córdoba 181 km

— 07/09/2026 Giorno di riposo — —

Tappa 16 – 08/09/2026 Cortegana → La Rábida / Palos de la Frontera 186 km

Tappa 17 – 09/09/2026 Dos Hermanas → Sevilla 189 km

Tappa 18 – 10/09/2026 El Puerto de Santa María → Jerez de la Frontera (Cronometro) 32 km

Tappa 19 – 11/09/2026 Vélez-Málaga → Peñas Blancas (Estepona) 205 km

Tappa 20 – 12/09/2026 La Calahorra → Collado del Alguacil 187 km

Tappa 21 – 13/09/2026 Carrefour Granada → Granada 99 km