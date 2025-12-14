Volley, Trento campione d’inverno! Verona perde, Perugia scavalcata per quoziente set. Ruggito Lube

Oggi pomeriggio si sono giocate quattro partite valide per l’undicesima giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Si è concluso il girone d’andata e le migliori otto della classifica si sono qualificate alla Coppa Italia, che proporrà i quarti di finale a fine dicembre in casa delle migliori piazzate e la Final Four a Bologna nel weekend del 7-8 febbraio.

Trento ha sconfitto Piacenza al tie-break nel big match di giornata, rimontando da 1-2 e infilando la nona vittoria stagionale: i Campioni d’Italia hanno guadagnato il titolo platonico di Campioni d’Inverno, chiudendo il girone d’andata con 26 punti, gli stessi di Perugia e Verona (tutte a nove successi) ma con un migliore quoziente set. I dolomitici hanno operato l’aggancio ai danni dei Block Devils (che martedì inizieranno il Mondiale per Club e che avevano già giocato in anticipo questo turno) e a Verona, crollata contro Modena dopo aver inscenato una cavalcata davvero sorprendente.

A trascinare i dolomitici sono stati gli schiacciatori Alessandro Michieletto (19 punti) e Jordi Ramon (14), staffetta tra gli opposti Theo Faure (7) e José Garcia (8) sotto la guida di Riccardo Sbertoli. Tra le fila di Piacenza, l’opposto Alessandro Bovolenta ha messo a segno 16 punti, 20 marcature per José Gutierrez, 17 per Efe Mandiraci e 15 per il centrale Gianluca Galassi. Gli emiliani sono stati agganciati al quarto posto da Modena, che ha frenato la corsa di Verona: 3-1 di carattere per i Canarini di Uladzislasu Davyskiba (18 punti), Paul Buchegger (12) e Luca Porro (11) contro gli scaligeri di Darlan Souza (18) e Lorenzo Cortesia (11).

Civitanova riemerge dopo aver inanellato quattro sconfitte nelle ultime cinque uscite in campionato: successo al tie-break contro Milano e sesto posto in cassaforte al giro di boa, proprio davanti ai meneghini. Eric Loeppky (23 punti), Firouzjah Poriya (20) e Mattia Bottolo (20) hanno sopperito all’assenza per squalifica di Nikolov, dall’altra parte della rete i migliori sono stati Ferre Reggers (18) e Francesco Recine (11).

Padova ha prevalso per 3-1 sul campo di Cisterna in un fondamentale incrocio in ottica salvezza: Veljko Masulovic (22 punti), Mattia Orioli (12), Alberto Polo (13) e Davide Gardini (18) hanno avuto la meglio contro il sestetto guidato da Tommaso Guzzo (16) e Filippo Lanza (14). Di seguito il quadro dettagliato di oggi in Superlega e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley maschile.

RISULTATI SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Itas Trentino vs Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-2 (22-25; 25-19; 15-25; 25-21; 15-9)

Cucine Lube Civitanova vs Allianz Milano 3-2 (22-25; 25-13; 25-15; 22-25; 15-7)

Rana Verona vs Valsa Group Modena 1-3 (20-25; 24-26; 25-18; 23-25)

Cisterna Volley vs Sonepar Padova 1-3 (27-25; 17-25; 19-25; 23-25)

CLASSIFICA SUPERLEGA VOLLEY

Perugia 29 punti (12), Trento 26 (11), Verona (11), Piacenza 22 (11), Modena 22 (11), Civitanova 19 (11), Milano 17 (11), Monza 12 (12), Padova 11 (11), Cuneo 9 (11), Cisterna 6 (11), Grottazzolina 2 (11).

CLASSIFICA GIRONE D’ANDATA

Trento 26, Verona 26, Perugia 26, Piacenza 22, Modena 22, Civitanova 19, Milano 17, Monza 12, Padova 11, Cuneo 9, Cisterna 6, Grottazzolina 2.

TABELLONE COPPA ITALIA VOLLEY 2026

[1] Trento vs [8] Monza

[4] Piacenza vs [5] Modena

[2] Verona vs [7] Milano

[3] Perugia vs [6] Civitanova