Volley, Trento aggancia Perugia in testa alla Superlega. Tre squadre in un punto, Civitanova si rianima, ruggito Modena

Oggi si sono disputate quattro partite valide per la dodicesima giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Trento si è imposta sul campo di Padova con un brillante 3-0 (25-17; 25-23; 25-20) e ha agganciato Perugia in testa alla classifica generale con 29 punti (i Block Devils saranno impegnati alle ore 22.30 nella finale del Mondiale per Club contro i giapponesi dell’Osaka Bluteon) e una lunghezza di margine nei confronti di Verona. Il palleggiatore Riccardo Sbertoli ha mandato in doppia cifra gli attaccanti Theo Faure (18 punti), Alessandro Michieletto (13) e Jordi Ramon (12). Tra le fila dei veneti, che restano in nona piazza, i migliori sono stati Veljko Masulovic (12 punti), Mattia Orioli (10) e Davide Gardini (9).

Civitanova sta cercando di lasciarsi alle spalle il momento più difficile e, dopo il successo contro Milano al tie-break, si è imposta con un autorevole 3-0 (25-23; 25-18; 25-19) nella tana di Cuneo. La Lube rimane al sesto posto, ma ora Piacenza è lontana solo una lunghezza: Eric Loeppky (16 punti), Aleksandar Nikolov (15), Mattia Bottolo (11) e Giovanni Gargiulo (9 punti, 4 muri) hanno ruggito contro i padroni di casa guidati da Nathan Feral (15) e Marko Sedlacek (11).

Modena ha battuto Cisterna per 3-1 (25-19; 22-25; 25-19; 25-18) e ha così operato il sorpasso ai danni di Piacenza, issandosi al quarto posto in classifica e trovandosi a quattro punti dalle capolista. Applausi per Paul Buchegger (15 punti, 5 ace), Luca Porro (18 punti, 4 ace) e Marco Sanguinetti (15 punti, 3 muri, 3 ace), mentre tra gli ospiti si sono distinti Tommaso Barotto (12), Filippo Lanza (10) e Daniele Mazzone (10). Nessun problema per Milano sul campo del fanalino di coda Grottazzolina: perentorio 3-0 (25-18; 25-23; 25-14) propiziato soprattutto da Ferre Reggers (18 punti) e Francesco Recine (11).

RISULTATI SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Valsa Group Modena vs Cisterna Volley 3-1 (25-19; 22-25; 25-19; 25-18)

Sonepar Padova vs Itas Trentino 0-3 (17-25; 23-25; 20-25)

Yuasa Battery Grottazzolina vs Allianz Milano 0-3 (18-25; 23-25; 14-25)

MA Acqua San Bernardo Cuneo vs Cucine Lube Civitanova 0-3 (23-25; 18-25; 19-25)

CLASSIFICA SUPERLEGA

Trento 29 punti, Perugia 29, Verona 28, Modena 25, Piacenza 23, Civitanova 22, Milano 20, Monza 12, Padova 11, Cuneo 9, Cisterna 6, Grottazzolina 2.