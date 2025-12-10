Volley, Perugia recupera un cedimento e vince in Champions League: Giannelli granitico, turnover tattico

Perugia ha incominciato con una vittoria la propria avventura nella Champions League di volley maschile, i Campioni d’Europa hanno faticato più del previsto di fronte ai 3.000 spettatori presenti sugli spalti del PalaBarton. I Block Devils hanno sconfitto i poco quotati cechi del VK Lvi Praga per 3-1 (24-26; 25-18; 25-18; 25-19), dopo aver subito la rimonta da 16-11 nel primo set ed essere stati costretti a risalire la china. I padroni di casa hanno poi dimostrato tutta la superiorità tecnica e hanno ribaltato il punteggio, chiudendo i conti in 112 minuti di gioco.

La corazzata umbra ha così incominciato con il sorriso la difesa del titolo e si è portata in testa al classifica del gruppo C con un successo (tre punti), in attesa dello scontro diretto di domani sera (giovedì 11 dicembre, ore 19.30) tra i tedeschi del Berlin Recycling Volleys e gli spagnoli del Guaguas Las Palmas. Ricordiamo che soltanto le prime classificate dei cinque gironi accederanno direttamente ai quarti di finale, mentre le seconde e la miglior terza disputeranno i playoff per proseguire la propria avventura nella massima competizione europea.

Il coach Angelo Lorenzetti ha deciso di operare un po’ di turnover, risparmiando l’opposto Wassim Ben Tara, il centrale Agustin Loser, lo schiacciatore Oleh Plotnytskyi e il libero Massimo Colaci. Il palleggiatore Simone Giannelli si è reso protagonista di una prova superlativa (sette punti, di cui ben sei muri!) e ha mandato in doppia cifra il bomber Garbijel Cvanciger (12 punti), il martello Kamil Semeniuk (18 punti, 2 ace) e il centrale Federico Crosato (10 punti, 3 muri).

Di banda si sono alternati Yuki Ishikawa (6) e Donovan Dzavoronok (7), cinque marcature per il centrale Sebastian Solé. Tra le fila del Praga i migliori sono stati David Kollator (20 punti) e Jiri Benda (18), 6 punti a testa per Lucas Conde e Pablo Crer.