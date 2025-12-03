Volley, Perugia in testa alla Superlega. Verona in scia, Trento risponde con Michieletto, Civitanova in crisi

Stasera si sono disputate cinque partite valide per la nona giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Perugia ha vinto il testacoda con Grottazzolina, imponendosi in trasferta per 3-0 e confermandosi al comando della classifica generale. I Blocks Devils hanno infilato il nono successo stagionale, trascinati dal bomber Wassim Ben Tara (12 punti), del centrale Agustin Loser (10 punti) e degli schiacciatori Kamil Semeniuk (7) e Oleh Plotnytskyi (7) sotto la regia di Simone Giannelli contro il sestetto di Giulio Magalini (16 punti) e compagni.

Verona continua a sognare a occhi aperti quando ormai ci avviciniamo alla conclusione del girone d’andata. Gli scaligeri hanno infatti sconfitto Cisterna per 3-0 di fronte al proprio pubblico e si confermano al secondo posto in classifica a tre lunghezze di ritardo dai Campioni d’Europa, ma con due partite disputate in meno.

Trento rimane a -2 da Verona grazie al 3-0 rifilato a Modena di fronte al proprio pubblico, in quello che era il big match del turno tra la terza e la sesta forza del torneo. Prestazione sopra le righe da parte dello schiacciatore Alessandro Michieletto (16 punti) e dell’opposto Theo Faure (14) contro i Canarini guidati da Vlad Davyskiba (16) e Paul Buchegger (10).

Civitanova prosegue nel proprio momento negativo, crollando per 3-1 sul campo di Monza e incappando nella terza sconfitta nelle ultime quattro uscite. La Lube resta così in quinta posizione, ormai a dieci punti di ritardo da Perugia e in grande difficoltà rispetto alle aspettative della vigilia, mentre i brianzoli ottengono la seconda affermazione di questa annata agonistica e risale in terzultima piazza. Erik Roehrs (17 punti), Krisztian Padar (10) e Martin Atanasov (15) hanno sorpreso i cucinieri trascinati da Aleksandar Nikolov (26 punti), 10 marcature per Eric Loeppky, 5 per Mattia Bottolo.

Nell’altra parte della serata, Piacenza ha avuto la meglio su Padova per 3-0 grazie ai colpi di Alessandro Bovolenta (17 punti), José Miguel Gutierrez (15) ed Efe Mandiraci (12). Domani sera si disputerà il posticipo tra Cuneo e Milano. Di seguito il quadro dettagliato dei risultati della nona giornata della Superlega e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley maschile.

RISULTATI SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Itas Trentino vs Valsa Group Modena 3-0 (25-21; 25-20; 25-21)

Rana Verona vs Cisterna Volley 3-0 (25-19; 25-20; 25-18)

Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Sonepar Padova 3-0 (25-21; 25-20; 25-18)

Yuasa Battery Grottazzolina vs Sir Susa Scai Perugia 0-3 (23-25; 21-25; 21-25)

Vero Volley Monza vs Cucine Lube Civitanova 3-1 (25-23; 25-21; 21-25; 25-14)

CLASSIFICA SUPERLEGA VOLLEY

Perugia 26 punti (11 partite disputate), Verona 23 (9), Trento 21 (9), Piacenza 18 (9), Civitanova 17 (9), Modena 16 (9), Milano 13 (8), Cuneo 9 (9), Padova 8 (9), Monza 7 (10), Cisterna 6 (9), Grottazzolina 1 (9).