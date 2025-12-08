Volley, Monza espugna Padova e punta alla Coppa Italia! Sfida imperiale Padar-Masulovic, bene Gardini e Orioli

Monza ha sconfitto Padova per 3-1 (25-22; 18-25; 30-28; 25-20) nel posticipo della decima giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I brianzoli si sono imposti in trasferta al termine di un incontro particolarmente combattuto: gli ospiti hanno conquistato un doppio break di vantaggio nella parte centrale del set d’apertura (19-15), ma hanno subito una rimonta (20-20) e sono stati costretti a un tirato braccio di ferro; i padroni di casa hanno impattato perentoriamente nella seconda frazione, si sono poi issati sul 23-20 nel terzo parziale e hanno avuto un paio di set-point (24-23 e 25-24), prima di prestare il fianco al Vero Volley, che ha poi dettato legge nel quarto gioco.

Seconda vittoria consecutiva per Monza dopo l’impresa compiuta mercoledì sera contro Civitanova e terza affermazione stagionale, utile per sorpassare proprio i veneti (ora decimi) e Cuneo, issandosi così all’ottavo posto in classifica generale con 10 punti all’attivo. Si tratta di un’affermazione importante per il sodalizio lombardo, perché vale una seria ipoteca sull’ammissione alla Coppa Italia, riservata alle prime otto formazioni classificate al termine del girone d’andata: manca soltanto una giornata al giro di boa, i brianzoli hanno due punti di vantaggio sui veneti, Monza ospiterà il fanalino di coda Grottazzolina e Padova farà visita a Cisterna.

Prestazione sopra le righe da parte di uno scatenato Krisztian Padar, autore di 32 punti (6 muri). Il palleggiatore Jan Zimmermann ha mandato in doppia cifra anche Martin Atanasov ed Erik Roehrs (14 punti a testa), da annotare anche le sei marcature di Jacopo Larizza (4 muri) subentrato all’altro centrale Leandro Mosca nel corso del terzo set per affiancare Thomas Beretta. A Padova non è bastato un formidabile Veljko Masulovic (33 punti, 5 ace), in luce anche gli schiacciatori Davide Gardini (15) e Mattia Orioli (11).