Volley, Monza confeziona la rimonta dirompente e si regala la Coppa Italia. Grottazzolina ko, Magalini in luce

Monza si è prodigata in una spettacolare rimonta di fronte al proprio pubblico della Opiquad Arena e ha sconfitto Grottazzolina per 3-2 (20-25; 30-32; 25-21; 25-19; 18-16) nell’anticipo dell’undicesima giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Sotto per 0-2 contro il fanalino di coda, i brianzoli si sono rimboccate le maniche e hanno ribaltato il risultato annullando anche tre match-point non consecutivi nel decisivo tie-break.

Il Vero Volley ha infilato il terzo successo consecutivo e ha blindato l’ottavo posto al termine del girone d’andata, qualificandosi così alla Coppa Italia (ai quarti di finale incrocerà i Campioni d’Inverno, ovvero una tra Perugia, Verona e Trento). Padova non potrà più infatti raggiungere la compagine lombarda anche in caso di vittoria da tre punti contro Cisterna nel confronto in programma domani pomeriggio, mentre Grottazzolina resta all’ultimo punto ed è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale.

Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto ungherese Krisztian Padar, autore di 28 punti (4 muri). Prova di spessore anche dello schiacciatore Zhasmin Velichkov (22 punti), in doppia cifra il buon Jacopo Larizza (10 punti, 4 muri) e 7 del subentrato Luka Marttila. A Grottazzolina non sono bastati Mohamed Golzadeh (24 punti), Giulio Magalini (22) e Georgi Tatarov (21).