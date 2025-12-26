Volley, Modena liquida Cuneo e si lancia all’inseguimento delle capolista. Buchegger maestro di ace

Modena ha travolto Cuneo con un perentorio 3-0 (25-20; 25-17; 25-15) nel posticipo della tredicesima giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Canarini si sono imposti di slancio di fronte al proprio pubblico del PalaPanini, chiudendo i conti in poco più di un’ora di gioco e infilando così la quarta vittoria consecutiva (la nona stagionale).

La compagine emiliana ha rafforzato il quarto posto, portandosi a quattro punti di distacco dalle capolista Trento e Perugia e a -3 da Verona. I piemontesi sono invece incappati nell’undicesimo ko stagionale e rimangano al terzultimo posto, con sette lunghezze di margine sul fanalino di coda Grottazzolina (soltanto l’ultima classificata retrocederà in Serie A2). I padroni di casa hanno rimontato da 4-9 nel primo set e da quel momento hanno dominato, dimostrando una schiacciante superiorità in tutti i fondamentali.

L’opposto Paul Buchegger ha messo a segno addirittura 9 ace e 4 muri, andando a referto con 19 punti complessivi (53% in attacco). In doppia cifra anche lo schiacciatore Vlad Davyskiba (11) affiancato in reparto da Luca Porro (6), al centro Giovanni Sanguinetti (8) e Simone Anzani (6 punti, 4 muri). Tra le fila di Cuneo i migliori sono stati Nathan Feral (12) e Ivan Zaytsev (7).